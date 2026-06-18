La película más cara de la historia costó aún más de lo que dijeron. 638 millones para una impresionante aventura de ciencia ficción

El título de la película más cara de todos los tiempos fue durante varios años para 'Star Wars: El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens'), pero en 2025 se supo que 'Jurassic World: Dominion' le había arrebatado ese curioso honor sin que Universal difundiera esa información. Pues bien, la noticia ahora es que la aventura de ciencia ficción liderada por Chris Pratt costó aún más de lo nos habían dicho.

En su momento se dijo que el coste de 'Jurassic World: Dominion' se había disparado hasta los 583,9 millones de dólares, pero ese dato se ha quedado finalmente corto. Desde Fortune aclaran que Universal gastó realmente 658,8 millones de dólares en el final de esta exitosa trilogía.

Una inversión monstruosa

Eso sí, los 658,8 millones de dólares no fueron una inversión neta, ya que esta información ha trascendido porque Universal ha tenido que hacerla pública para tener acceso a las ventajas fiscales que proporciona el gobierno británico. Eso ha permitido al estudio recuperar 127,8 millones de dólares por esa vía, lo que hace que el presupuesto neto de 'Jurassic World: Dominion' se quede en 531 millones de dólares.

Esa monstruosa inversión se debe a varios factores, desde el hecho de querer ser un colofón por todo lo alto -recordemos que traía de vuelta a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en los personales que inmortalizaron en 'Parque Jurásico' ('Jurassic Park')- hasta el impacto en la producción de la película causado por la pandemia de coronavirus.

Lo que sí queda claro con esto es que Universal no pudo recuperar su inversión con los ingresos en cines de 'Jurassic World: Dominion', pues sumó una recaudación mundial de 1004 millones de dólares. Teniendo en cuenta el enorme presupuesto y la millonaria inversión que hiciera en la campaña de marketing, no salen las cuentas.

Seguro que en el estudio tomaron buena nota de ello antes de dar luz verde a 'Jurassic World: El renacer', cuyo presupuesto se redujo hasta unos más manejables 254,2 millones de dólares. Luego la película protagonizada por Scarlett Johansson recaudó 872 millones, por lo que es normal que ya haya una secuela en marcha.

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