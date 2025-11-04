Una reinvención pulp, ochentera y amable. Por qué 'Predator: Badlands' es "una Disneyficación" de la franquicia

Después del éxito de 'Prey' y de la recuperación de la saga 'Predator' a través de nuevas aproximaciones, 'Predator: Badlands' llega como la sexta entrega oficial (sin contar los cruces con 'Alien') y con una propuesta sorprendente: un western de ciencia ficción que se atreve a poner al depredador como héroe. Dirigida por Dan Trachtenberg, responsable de 'Calle Cloverfield 10' y de la mencionada 'Prey', esta nueva historia se ambienta en un planeta hostil donde un joven Predator deberá recorrer su propio camino del héroe acompañado de una androide interpretada por Elle Fanning.

Con influencias que van desde 'Raíces profundas' hasta 'Mad Max 2' o 'Conan el bárbaro', la película apuesta por un tono mucho más aventurero y luminoso, con ecos de la fantasía ochentera. Y aunque no renuncia a la acción y al espíritu de supervivencia que siempre definió a la saga, 'Badlands' busca algo distinto: reinventar el mito desde una mirada más amable y de pura diversión pulp.

"Una Disneyficación de Predator"

En el nuevo vídeo de 'La crítica de Álex', Alejandro G. Calvo analiza 'Predator: Badlands', recordando que "estamos en un mundo en el que sexta, séptima, octava, novena, décima, decimotercera, decimoquinta entrega [de una saga] es normal", por lo que conviene asumir el punto de partida: una franquicia exprimida pero todavía capaz de mutar.

Para el crítico, la clave está en aceptar esa evolución como parte de su ADN. "Si esta película no fuera de 'Predator', fuera de Alienator -gran título, por cierto- sería mucho mejor recibida", señala. Y sin embargo, Calvo reconoce que la dirección de Trachtenberg dota al proyecto de una identidad clara y que el film "es muy The Mandalorian, muy Willow, muy ochentero y disfrutable". Lo define, sin rodeos, como "una Disneyficación de Predator", pero sin un tono peyorativo, sino para explicar su giro hacia lo lúdico y lo visualmente espectacular.

También destaca el giro hacia un producto más familiar: "Tiene una violencia mucho más rebajada... Está en las antípodas de lo que sería Predator 2, que era una película violentísima, propia de los años 80. Aquí estamos en otra onda: más Willow, más fantástica".

Finalmente, el crítico reflexiona sobre el lugar que ocupa 'Badlands' dentro de la saga. "Tiene que existir una evolución, porque si lo que quieres es ver Alien, el octavo pasajero cuarenta veces, te pones la primera cuarenta veces. Lo mismo vale para Predator". Esa defensa de la renovación conecta con su lectura general: que la saga puede reinventarse sin traicionar su esencia.

