'¡Scooby!' se estrenará online: Warner no esperará a la reapertura de cines con su nueva película de Scooby-Doo

En estos tiempos extraños marcados por la pandemia del COVID-19, para muchas industrias, incluida la cinematográfica, el dicho popular que habla de "renovarse o morir" está más vigente que nunca. Frente al cierre de cines, muchas compañías han considerado oportuno distribuir online algunas de sus grandes apuestas para esta temporada 2020, siendo la última en unirse a esta dinámica Warner Bros.

El próximo 15 de mayo, el estudio californiano estrenará en PVOD —Premium Video On Demand— '¡Scooby!', el salto a la animación tridimensional de Scooby-Doo y sus compañeros, creados por Hanna-Barbera en 1969. Por el momento, esta medida sólo se aplicará en Estados Unidos y Canadá, y permitirá a los usuarios alquilar la película durante 48 horas a un precio de 19,99 dólares americanos, o comprarla por 24,99.

Ann Sarnoff, presidenta ejecutiva de Warner Bros, ha acompañado el anuncio junto a estas declaraciones:

"Aunque estamos ansiosos por poder proyectar de nuevo nuestras películas en salas de cine, estamos viviendo nuevos tiempos, sin precedentes, que requieren un pensamiento creativo y adaptabilidad en la forma en que distribuimos nuestro contenido. Sabemos que los fans están impacientes por ver 'Scoob!' y estamos encantados de poder entregar esta feel-good movie para que las familias la disfruten mientras están juntas en casa".

La decisión de lanzar '¡Scooby!' en PVOD llega precedida por los buenos resultados que dio esta maniobra a Universal Pictures, cuyo estreno de 'Trolls 2: Gira mundial' a través de un sistema de alquiler, con las mismas condiciones que el de Warner, reportó al estudio ingresos de entre 40 y 50 millones de dólares durante su primer fin de semana disponible en territorio americano.

Por el momento, este largometraje de Tony Cervone, en el que el equipo de Mistery Inc. "deberá frustrar una trama diabólica que gira en torno a un perro fantasma conocido como Cerberus", es el único de "primera categoría" que Warner estrenará mediante este método, así que podemos ir olvidándonos de ver 'Wonder Woman 1984', 'Tenet' o 'In the Hegiths' —que ha retrasado su estreno al 18 de junio de 2021— en la comodidad de nuestros hogares.

Vía | Deadline