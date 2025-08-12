Una serie de ciencia ficción metafísica que sorprende e impacta. Por qué 'Alien: Planeta Tierra' es uno de los grandes estrenos del verano

Hace ya 46 años se estrenaba 'Alien, el octavo pasajero', una película que se convirtió en todo un referente tanto para los amantes del cine de terror como para los fans de la ciencia ficción. El largometraje de Ridley Scott acabó siendo la base de una lucrativa saga que ahora estrena su primera serie de televisión en imagen real: 'Alien: Planeta Tierra'.

"No te esperabas nada así"

Un evento de este calibre no estaría completo sin una nueva entrega de 'La crítica de Álex', en la cual Alejandro G. Calvo desgrana todas las claves sobre la nueva serie de Noah Hawley. De hecho, él mismo destaca que "para mí más que el principal reclamo no de la serie no es el alien, sino que es Noah Hawley", ya que "es el creador de dos series que yo considero que son bastante capitales en lo que viene a ser las series del siglo XXI": 'Fargo' y 'Legión'.

Alejandro promete que es una serie "que sorprende e impacta, porque no te esperabas nada así", aunque también señala que en el arranque "estaba un poco perplejo", principalmente porque tiene un enfoque muy serio. Y es que para él "la principal enjundia de la serie no es que hay un alien, un xenomorfo que se quiere comer a gente. No, a principal enjundia de la serie viene por la parte metafísica".

Eso sí, también aclara que "no todo me acaba de convencer de la serie, pero en general sé valorar que han buscado hacer una serie nueva, potente y sorprendente y por ahí sí que lo han conseguido". Eso sí, señala que "es una serie que va dosificando mucho la información", por lo que hay que tener un poco de paciencia durante su visionado.

Por último, Alejandro comenta que "mi corazón de ciencia ficción abraza el terror con gusto, sobre todo si hay un gore brutal... y lo hay", por lo que 'Alien: Planeta Tierra' promete ser una serie que puede contentar a todos sin ser un título pensado necesariamente con tal fin. En España podréis comprobarlo este miércoles 13 de septiembre, pues será entonces cuando sus dos primeros episodios estén disponibles en Disney+.

