'Vengadores: Endgame' acaba de ser destronada por 'Zootrópolis 2': la película de Disney arrasa con los mejores datos de la historia en China

Todo apuntaba a que 'Zootrópolis 2' iba a ser un gran éxito en China, pero es que sus datos han acabado siendo aún más impresionantes. Buena prueba de ello es que acaba de superar a 'Vengadores: Endgame' para conseguir los mejores datos de todos los tiempos para una película de Hollywood en dicho país.

Ha sido este sábado 29 de noviembre cuando 'Zootrópolis 2' se ha convertido en la primera película de Hollywood en superar los 100 millones de dólares de ingresos en un único día en China. En concreto, la película de Disney ha sumado el equivalente a 104,8 millones de dólares, superando el récord de 97,5 millones que 'Vengadores: Endgame' marcó en 2019.

Impresionante

De hecho, esos 104,8 millones son el segundo mejor dato mundial en un mercado en único día para un largometraje de Hollywood. Ahí sí que 'Vengadores: Endgame' ha logrado mantenerse en lo más alto por los pelos gracias a los 109,3 millones de dólares que consiguió en su primer sábado en los cines de Estados Unidos.

Por ahora, 'Zootrópolis 2' suma ya 198,5 millones de dólares en China, una cantidad que aún crecerá de forma significativa mañana. Sin embargo, 'Vengadores: Endgame' va a mantener el mejor estreno de Hollywood en China, pues durante sus primeros cinco días sumó 330,5 millones, mientras que la secuela de Disney apunta a quedarse entre 260 y 275. Sería el segundo mejor dato histórico en ese país.

Hay que recordar también que China ha perdido mucho interés hacia Hollywood durante los últimos años, por lo que estos datos de 'Zootrópolis 2' son aún más impresionantes. Por lo pronto, todo apunta que sus ingresos mundiales van a superar los 500 millones durante este primer fin de semana y que acabará superando con creces los 1.000 millones antes de dejar las salas.

Recordemos que 'Zootrópolis' ya fue un gran éxito en 2016 con unos ingresos de 1.025 millones. Su secuela va a superar con creces ese dato e incluso no parece tan imposible que llegue hasta los 2.000...

