El Festival de Cannes 2024 confirma sus bombazos. Las nuevas películas de Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos y David Cronenberg se suman a una programación épica

El próximo Festival de Cannes promete ser espectacular. Tras semanas de rumores, por fin ya es oficial la lista con los grandes nombres que va a reunir la nueva edición del certamen de cine más importante del mundo. Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, David Cronenberg, Paul Schrader, Paolo Sorrentino o Jacques Audiard, entre otros, acudirán a presentar sus nuevas y esperadísimas películas.

Se confirma por tanto que 'Megalopolis', el colosal proyecto de ciencia ficción de Coppola que protagoniza Adam Driver, tendrá su gran estreno en la 77ª edición de Cannes, al igual que el épico western 'Horizon, an American Saga', de Kevin Costner, o 'Furiosa: de la saga Mad Max', la última entrega de la saga de acción postapocalíptica de George Miller, con Anya Taylor-Joy al frente del reparto. Asimismo, el autor de 'Star Wars', la franquicia fantástica más famosa de la historia del cine, George Lucas, recibirá una Palma de Oro honorífica por su carrera.

Por otro lado, cabe destacar que en Cannes 2024 se estrena 'Kinds of Kindness', la nueva colaboración de Lanthimos con Emma Stone tras el éxito de 'Pobres criaturas'; 'Oh Canada', lo nuevo de Schrader tras 'El maestro jardinero' con Richard Gere de estrella; o 'The Shrouds', con Vincent Cassel y Diane Kruger, que es la siguiente película de Cronenberg dos años después de 'Crímenes del futuro', también presentada en el festival francés.

Un título que promete dar mucho que hablar es 'The Apprentice', lo nuevo de Ali Abbasi ('Border', 'Holy Spider'), con Sebastian Stan encarnando a Donald Trump. Otras películas muy llamativas son 'Emilia Perez', el musical con el que regresa Audiard, liderado por Zoe Saldana y Selena Gomez; 'Parthenope', lo nuevo de Paolo Sorrentino, con Gary Oldman como actor principal; 'C’est Pas Moi', de Leos Carax; 'Bird', de Andrea Arnold; o 'Anora', de Sean Baker, entre otros.

Cannes 2024 se va a inaugurar con 'Second Act', la nueva comedia de Quentin Dupieux, uno de nuestros directores favoritos, y la protagonista es Lea Seydoux, que parece que está en todas partes, y siempre haciéndolo bien. Una comedia rara para abrir el certamen, que este año tiene como presidenta del jurado a la directora de 'Barbie', Greta Gerwig, suena una muy buena idea. Os lo contaremos de primera mano, un año más, aquí en Espinof.

Recordemos que el año pasado triunfó la sensacional 'Anatomía de una caída', de Justine Triet, que tras lograr la preciada Palma de Oro se confirmó como una de las mejores películas del año y ganó el Óscar al mejor guion original. En el palmarés también estuvieron títulos como 'La zona de interés' de Jonathan Glazer, o 'Perfect Days', de Wim Wenders, y fuera de concurso hubo grandes eventos como el estreno de 'Los asesinos de la luna' de Martin Scorsese (aún no me puedo creer que ese peliculón no ganase ni un Óscar) o 'Indiana Jones y el dial del destino' de James Mangold (posiblemente mi mayor decepción del festival).

Fue un año potente y esta 77ª edición apunta en el mismo sentido. Os dejo con los títulos confirmados hasta ahora, con una notable ausencia de producciones españolas (el año pasado nos cautivó 'Creatura' desde la sección paralela Quincena de Realizadores). Ojalá en los próximos días haya más suerte, Thierry Frémaux ya ha avisado que todavía añadirán más películas... El próximo Festival de Cannes se celebra del 14 al 25 de mayo de 2024.

Película de apertura:

Second Act, Quentin Dupieux

Competición:

All We Imagine as Light, Payal Kapadia

Anora, Sean Baker

Bird, Andrea Arnold

Caught by the Tides (Feng Liu Yi Dai), Jia Zhang-Ke

Emilia Perez, Jacques Audiard

Grand Tour, Miguel Gomes

Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos

L’Amour Ouf, Gilles Lellouche

Limonov: The Ballad, Kirill Serebrennikov

Marcello Mio, Christophe Honore

Megalopolis, Francis Ford Coppola

Motel Destino, Karim Ainouz

Oh Canada, Paul Schrader

Parthenope, Paolo Sorrentino

The Apprentice, Ali Abbasi

The Girl With the Needle, Magnus von Horn

The Shrouds, David Cronenberg

The Substance, Coralie Fargeat

Wild Diamond (Diamant Brut), Agathe Riedinger

Fuera de competición:

Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller

Horizon, an American Saga, Kevin Costner

Rumours, Evan Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin

She’s Got No Name, Chan Peter Ho-Sun

Cannes Premiere:

C’est Pas Moi, Leos Carax

En Fanfare (The Matching Bang), Emmanuel Courcol

Everybody Loves Touda, Nabil Ayouch

Le Roman de Jim, Arnaud Larrieu and Jean-Marie Larrieu

Misericorde, Alain Guiraudie

Rendez-Vous Avec Pol Pot, Rithy Panh

Midnight Screenings:

I, the Executioner, Seung Wan Ryoo

The Balconettes (Les Femmes au Balcon), Noemie Merlant

The Surfer, Lorcan Finnegan

Twilight of the Warrior Walled In, Soi Cheang

Special Screenings:

Apprendre, Claire Simon

Ernest Cole, Lost and Found, Raoul Peck

L’Invasion, Sergei Loznitsa

Le Fil,” Daniel Auteuil

The Beauty of Gaza (La Belle de Gaza), Yolande Zauberman

Un certain regard:

Armand, Halfdan Ullman Tondel

Black Dog (Gou Zhen), Guan Hu

L’Histoire de Souleymane, Boris Lojkine

Le Royaume, Julien Colonna

My Sunshine (Boku No Ohisama), Hiroshi Okuyama

Norah, Tawfik Alzaidi

On Becoming a Guinea Fowl, Rungano Nyoni

Santosh, Sandhya Suri

September Says, Ariane Labed

The Damned (Les Damnes), Roberto Minervini

The Shameless, Konstantin Bojanov

The Village Next to Paradise, Mo Harawe

Viet and Nam, Truong Minh Quy

Vingt Dieux!, Louise Courvoisier

Who Let the Dog Bite? (Le Proces du Chien), Laetitia Dosch

En Espinof: