"Es una afirmación de la vida". Mark Ruffalo y el creador de 'Task' explican el críptico final de la soberbia miniserie de HBO

Tras un cierre de aúpa con el sexto episodio, HBO Max ha estrenado esta madrugada el séptimo y último capítulo de 'Task', la soberbia miniserie criminal creada por Brad Ingelsby ('Mare of Easttown'). Un final que, a pesar de lo que podría parecer al comienzo, es bastante esperanzador... y un tanto críptico.

Esto, eso sí, no quiere decir que la serie haya cerrado sin su ración de tensión, tragedia y drama, ya que hemos tenido un episodio que, al menos en lo personal, me ha tenido con el corazón en un puño en lo que Tom (Mark Ruffalo) llegaba a casa de Maeve (Emilia Jones), donde se desata el caos.

Con las aguas ya tranquilas, a Tom le queda todavía una asignatura pendiente: el juicio de su hijo. Un momento maravillosamente emotivo, en la cual asegura que le perdona y pide su liberación de la cárcel. De vuelta a casa, Tom mira por la ventana y sonríe en lo que escucha el piar de unos pájaros.

Pajaritos por aquí

Pájaros que se convierten en los protagonistas de los instantes finales de 'Task' en lo que es un epílogo ligeramente críptico y evocador que han querido explicar tanto Ingelsby como Mark Ruffalo en una rueda de prensa. En declaraciones recogidas por TVLine, Ruffalo asegura que la idea es dejar claro que las cosas no se acaban.

«Es que podemos continuar. Tipo, podemos seguir viviendo. A pesar de este tipo de pérdida, de ruptura familiar, de algún modo, lo superamos. Y lo hacemos con un mínimo de dignidad y con la capacidad de seguir adelante y con ayuda de la naturaleza.»

De ahí también la imagen de los pájaros: «Los pájaros salen todos los días, incluso en medio de lo que sea, como la lluvia», continua Ruffalo, «están ahí y su canto es una afirmación de la vida.» Por otro lado, Brad Ingelsby recalca que su idea era hacer un final esperanzador y esa fue la intención. Ese mirar por la ventana, ese notar a su esposa en esos momentos van todo en esa dirección de esperanza.

«[Tom está] nervioso, asustado y ver algo fuera... no es que sea el espíritu de su mujer, pero es el sentir a su mujer lo que le da la fuerza para seguir, sabiendo que va a ser difícil, pero con la capacidad de reconocer los momentos duros y salir adelante.»

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025