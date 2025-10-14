Más allá de 'Friends', Lisa Kudrow fue protagonista de su propia versión de 'The Office' y es una de las mejores comedias que podemos ver en HBO Max

Las comedias más queridas de todos los tiempos tienen siempre un punto más cálido y luminoso en torno a sus personajes, aunque muchas de las que puedan resultar más estimulantes no tengan miedo de retozar en lo poco amable. Todas tienen su valor, claro, pero en cierto modo Lisa Kudrow debería ser tan conocida por ‘Friends’ como por lo que hizo en la ácida ‘The Comeback’.

El regreso más esperado

Una de las series de comedia de culto de HBO Max que cuenta con la estrella de ‘Friends’ metiéndose en el fango de satirizar a Hollywood, el mundo de la televisión y la telerrealidad justo nada más acabar la serie de éxito. Una joya adelantada a su tiempo que Kudrow creó junto a Michael Patrick King.

Valerie Cherish fue una actriz de gran fama durante años gracias a una comedia de éxito que se estuvo emitiendo durante años. No obstante, después escasearon las ofertas, por lo que optó por un perfil bajo durante años. Ahora trama su gran regreso aceptando trabajar en una comedia juvenil y filmando todo el proceso para un programa de telerrealidad que muestre todo sin cortarse.

No sólo Kudrow pegó un salto bastante radical con respecto a su otra serie de éxito, sino que Patrick King también pasó de algo de amplia aceptación como ‘Sexo en Nueva York’ hacia lo que es casi un salto al vacío. Su mirada hacia la industria expone bastantes miserias de su funcionamiento, así como del ego que puede llevar a estrellas de este calibre.

En cierto modo, ‘The Comeback’ es la serie que logró trasladar mejor el toque cínico y agridulce de la ‘The Office’ original más que su versión americana, que al final consiguió más éxito despertando su lado amable. No es el caso de esta serie que lanzó dos temporadas separadas en el tiempo, y ahora está en preparación de una tercera.

Puede ser un regreso bastante grande, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la televisión y la telerrealidad en la década que ha pasado desde que su segunda temporada metiese el cuchillo en las “series de prestigio” como las de HBO. ‘The Comeback’ podía reírse de todo ello, aunque también tener sus momentos de llorar de desolación con todo lo que sucede dentro de ella.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores series de comedia en streaming