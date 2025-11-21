HBO renueva 'La casa del dragón' por la temporada 4, pero nadie es capaz de aclarar si será el final definitivo

Con el final de 'Juego de tronos' en 2019 acabó también una manera de entender las series, ese clásico "semana a semana" que nos mantenía enganchados a todos y conjeturando sobre el futuro. Supuso un antes y un después, y por supuesto que HBO no iba a dejar que se fuera sin sacarle todo el jugo posible. El primero de los inevitables spin-offs fue 'La casa del dragón', que empezó en 2022... y solo podemos intuir cuándo terminará.

La casa del adiós... ¿O no?

Antes incluso del estreno de la temporada 3, que será el próximo verano, HBO ya ha anunciado su renovación por una cuarta que se emitirá en 2028. Pero no tiréis las campanas al vuelo porque Ryan Condal, su showrunner, ya advirtió hace algún tiempo que no quería alargarla más de la cuenta y, a priori, sería su temporada final, aunque puede que esté teniendo dudas al respecto. Según Deadline, la decisión está en las manos del propio Condal, que está escribiendo los guiones y tomará un camino u otro cuando los complete.

Casey Bloys, el director de HBO, no ha aportado más luz al respecto: "Normalmente en todas nuestras series intentamos dejar que sean los creadores los que tomen esa decisión. Lo trabajamos con ellos. A veces, la gente hace una temporada y al final piensa '¿Es un final natural? ¿No lo es?'. Así que no tengo nada nuevo que decir en esto. Pero cuando lo tenga, os lo haré saber".

Mientras tanto, por cierto, George RR Martin sigue sin sacar la secuela del libro que da vida a la serie, 'Fuego y sangre', después de que este apareciera en 2018. Por mucho que HBO lo fuera a acoger con todo el amor del mundo, apostaría por darlo por perdido en combate. Digamos que se lo comió un dragón.

