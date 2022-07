Sólo dura 5 horas y la puedes ver en HBO Max: Kate Winslet hace un magistral trabajo en una miniserie de drama profundo y atmósfera angustiosa

De vez en cuando, cada pocos años, sale ese proyecto que nos recuerda con fuerza lo buena actriz que es Kate Winslet, una de esas artistas que nunca teme en buscar proyectos atrevidos y desafiantes que tengan mujeres complejas e interesantes. No necesariamente las más agradables, las que liderarían más habitualmente proyectos no de primera categoría, pero cercana a ella.

Claro, no siempre terminan siendo proyectos relevantes, o incluso buenos, y por eso hay periodos donde parece más desaparecida y le "toca" resurgir con algo que consigue juntar calidad y atención recibida. Recientemente ese proyecto ha sido 'Mare of Easttown'. Aunque no es la única miniserie -de momento, lo es- que ha cumplido esa función, y ahí está la exquisita 'Mildred Pierce', también en HBO Max, para recordarlo.

Cuando tenerlo todo te cuesta todo

Tomando de base la importante y psicológica obra de James M. Cain, que ya fue llevada al cine en los años cuarenta en 'Alma en suplicio' con Joan Crawford, Todd Haynes realiza otro de esos exquisitos melodramas clásicos en los que tanto ha destacado. 'Lejos del cielo' o 'Carol' son magistrales piezas en su currículum que han explorado ese estilo, ese periodo y a ese tipo de mujeres.

Aquí lo hace en una miniserie de cinco episodios, con Winslet en el rol titular. Llevándonos a la época de la gran depresión, de penurias económicas y crisis existenciales en la población americana, vemos a Mildred Pierce divorciándose de su marido tarambana, teniendo que buscarse la vida con sus dos hijas a través de un nuevo trabajo que le garantice cierta independencia.

No será fácil. Además de estigmas por ser madre divorciada, las oportunidades laborales no serán sencillas y la relación con sus hijas se complicarán en todo el proceso. Y todo esto es lo más "amable" que encontramos en la miniserie, ya que a lo largo de los episodios vamos viendo diferentes episodios traumáticos y devastadores en la vida de esta mujer, muchos derivados de su intento de buscar la independencia e incluso ser ambiciosa.

'Mildred Pierce': melodrama brillante

La dirección de Haynes es fabulosa de inicio a fin, sacando el valor de cada interacción y de cada momento de la vida de Mildrer, que resulta angustiosa y dolorosa. Al cineasta le resulta fácil reflejar este profundo drama de alguien limitado constantemente con corsés impuestos por la moralidad y los prejuicios sociales, ya que es algo que explora constantemente. Ya sea contando la historia de un par de mujeres enamoradas en los años 50, la de una hipocóndrica extrema o de la banda experimental The Velvet Underground.





No es el visionado más fácil. No es 'Mare of Easttown', donde el suspense ofrece una intriga y hay también espacio para el humor. 'Mildred Pierce' es profunda e incómoda, pero también soberbia.

Por suerte, tiene a Winslet y también una joven Evan Rachel Wood para dar a dos de los personajes más difíciles e intrincados de la televisión reciente. Ambas ofrecen un ancla maravilloso al que podemos agarrarnos durante este formidable viaje.