La temporada 2 de 'La casa del dragón' ya tiene fecha de estreno en HBO. Pero no esperes el regreso ni de 'The Last of Us' ni de 'Euphoria' hasta 2025

En lo que nos vamos recuperando de una de las huelgas de Hollywood (la de guionistas) se van confirmando una de las malas noticias para los fans. Efectivamente, vamos a tener un retraso (aún más) con algunas de las series más populares de HBO. El canal estadounidense ha confirmado que 2024 va a ser un año bastante parco.

Al menos, en cuanto a sus series más seguidas. La única excepción parece ser la de 'La casa del dragón', cuya temporada 2 ya tiene fecha de estreno al menos de manera tentativa: verano de 2024. Así lo ha confirmado el presidente del canal, Casey Bloys, en un evento en Nueva York.

Una nueva temporada que constará de ocho episodios en lugar de los diez de la primera entrega. Por otro lado, HBO también ha anunciado que el plan es empezar a grabar el nuevo spin-off de 'Juego de tronos', 'Dunk & Egg' en la próxima primavera.

2025

Sin embargo, esta alegría del regreso a Poniente se nos arrebata en parte ya que la cadena ha sacudido todo su calendario de estrenos de tal manera que todas sus series "tochas" en cuanto a popularidad se caen a 2025. Es el caso de sendas temporadas 3 de 'Euphoria' y 'The White Lotus' (en el primer caso ya suponíamos) como de 'The Last of Us', cuya temporada 2 no estará lista hasta entonces.

Otro retraso es el que ha sufrido una nueva adaptación: 'Welcome to Derry'. El estreno de esta suerte de expansión del 'It' de Stephen King (y las películas de Andy Muschietti) estaba pensado para Halloween de 2024, pero finalmente tendremos que esperar al menos hasta 2025 para verla.

