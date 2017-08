'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' al fin muestra el divertidísimo videoclip de la canción de David Hasselhoff

El lanzamiento en el mercado doméstico de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ('Guardianes de la galaxia Vol. 2') es inminente, por lo que Marvel ya trabaja a fondo en la campaña promocional para que sintamos la necesidad de que pase a formar parte de nuestra colección privada. Su último movimiento ha sido lanzar el hilarante videoclip de 'Guardians Inferno', el tema que sonaba durante los créditos finales y que estaba interpretado por David Hasselhoff y The Sneepers.

Lo cierto es que la canción fue creada por James Gunn, director de la película, y Tyler Bates, compositor de la misma, y ya en su momento se guardó como una sorpresa hasta última hora de su banda sonora. No obstante, aún se habían guardado otro as en la manga, y es que los The Sneepers son en realidad los protagonistas de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ataviados para la ocasión, ¡menudas pintas que llevan!

Chris Pratt (Star-Lord), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin), Zoe Saldana (Gamora), Michael Rooker (Yondu), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula) y hasta el propio director se dejan ver con un look setentero para alegrarnos el día. ¡Y hasta está por ahí el imprescindible cameo de Stan Lee! Todo medido al detalle para reproducir el estupendo sentido del humor que ha caracterizado hasta ahora a la saga.

Como ya habréis adivinado, el videoclip de 'Guardians Inferno' será uno de los contenidos adicionales de la versión en dvd y blu-ray de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' que en España podremos comprar a partir del 30 de agosto, justo ocho días después de su lanzamiento en Estados Unidos. Ellos podrán hacerse antes con ella pero a cambio se estrenó con anterioridad en nuestro país. Me parece justo.

PD: No olvidemos que 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' no es la primera que hace un uso así de Hasselhoff. Su aparición en 'Kung Fury' ya fue uno de los momentos más celebrados de ese fenómeno online que tendrá secuela en 2018 si todo sale según lo previsto. A continuación os dejo también el 'True Survivor' interpretado por el protagonista de 'El coche fantástico' ('Knight Rider'):