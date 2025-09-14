Es una de las mejores películas de acción de Gerard Butler. Hoy en TV, un estupendo thriller también aclamado por la crítica

Hace tiempo que Gerard Butler se ha especializado en dar vida a héroes de acción, pero luego hay aportaciones suyas más y menos interesantes al género. Por mi parte, tengo bastante claro que una de las mejores es 'El piloto', un estupendo thriller de acción que protagonizó hace un par de años a las órdenes del director francés Jean-François Richet.

'El piloto' cuenta la historia de cómo un vuelo que transporta a 14 pasajeros durante la noche de fin de año es alcanzado por un rayo, por lo que se ve obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en una isla remota de Filipinas. Entonces surgen dos grandes preocupaciones, ya que una de los pasajeros está arrestado como sospechoso de un homicidio, pero es que además la isla en la que han acabado está controlada por unos rebeldes no demasiado amigables.

Honesta y efectiva

Lo cierto es que 'El piloto' fue un éxito comercial cuando llegó a los cines a principios de 2023, pues recaudó 75 millones en salas cuando su presupuesto había sido de 25. Eso llevó a que pronto se pusiera en marcha una secuela que está previsto que gire alrededor del personaje que interpreta Mike Colter en la primera entrega. Por desgracia, Butler como mucho haría un cameo.

Sin embargo, la secuela de 'El piloto' es algo que todavía sigue en el aire y lo que reamente nos interesa ahora es una primera entrega que brilla con luz propia en la filmografía como héroe de acción de Butler. Y eso es que algo que también opina la crítica, pues cuenta con un 78% valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, superando así a prácticamente todas las incursiones en el género del actor escocés.

Es cierto que el carisma de Butler juega un papel fundamental para que 'El piloto' sea un entretenimiento muy recomendable -en especial durante esos primeros minutos en los que la acción tarda un poco en llegar-, pero aún más importante es que sea una película con las ideas claras y que siempre va de cara con el espectador. Aquí no hay grandes promesas que luego se quedan en nada, pues sus responsables son conscientes en todo momento de lo previsible que es la historia que van a contarnos.

El buen hacer de Richet tras las cámaras también resulta clave para que 'El piloto' no acabe siendo otra más. El cineasta maneja muy bien la tensión creciente que caracteriza a la película, logrando así exprimir al máximo el ajustado presupuesto que tiene a su disposición. No obstante, justo es destacar que la escena en la que Butler lucha por primera vez contra uno de los rebeldes tiene una fuerza especial.

Además, Colter se convierte tanto en un aliado de lujo para Butler como en un personaje que da algo más de profundidad moral a la historia. Tampoco esperéis nada revolucionario, pero sí que es el ingrediente adicional que añade algo más de salsa al relato.

Todo ello aliñado con un enfoque de la acción más tradicional, ya que 'El piloto' evita locuras innecesarias para apostar por un pasatiempo más a la vieja usanza, de esos que cada vez se hacen menos. Y lo realmente importante es que se trata de uno muy inspirado dentro de las limitaciones que la propia película se impone.

'El piloto' se emite esta noche en La 1 a partir de las 22:00.

