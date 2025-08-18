Hoy en TV, Jason Statham y Guy Ritchie demostrando una vez más que son de las mejores parejas del cine de acción

La próxima etapa anunciada para James Bond no apunta a ser tan nueva como una continuación de la exaltación dramática y oscura de la era de Daniel Craig, rompiendo con una alternancia de tonos que había marcado a la franquicia hasta ahora. Ante la poca perspectiva de un Bond más lúdico, nos toca encontrar ese lado más disfrutón del cine de espías en películas como ‘Operación Fortune: El gran engaño’.

Salvando el mundo con estrellas

Jason Statham protagoniza otra de las múltiples colaboraciones que ha hecho con el cineasta Guy Ritchie, con el que ha formado una pareja inigualable para el cine de acción. Acompañados de Aubrey Plaza y Josh Harnett en el reparto, este fabuloso divertimiento con intriga y explosiones se va a poder ver hoy en televisión a través de La Sexta a partir de las 22:45 horas (y en streaming a través de Amazon Prime Video).

Un grupo de mafiosos han robado un peligroso artefacto por valor de miles de millones de dólares y no van a dudar en venderlo a quien vaya a hacer peor uso de él, siempre y cuando reciban una suma generosa. El MI6 debe impedirlo y poner a cargo a Orson Fortune para liderar un equipo que, con estrella de cine mediante, pueda infiltrarse en el peliagudo mundo criminal y sustraer el objeto antes de que el mundo sea devastado.

Ritchie vuelve a hacer aquí uno de sus esfuerzos menos complicados en cuanto a estructura y más relajados en cuanto a tono, zambulléndose de manera más directa en los clásicos toques del cine de espías y con muchas trazas de las películas más festivas de Bond. Hay, eso sí, ocasión de volver a meter el mundo del espectáculo y el cine entre medias con una estratagema involucrando a una estrella.

Sin romper realmente la baraja en lo que se propone, entretiene estupendamente con su carácter relajado, su acción bien dispuesta y elaborada, así como un buen aprovechamiento del carisma de Statham, que aunque a su alrededor tenga un mundo muy Bond él no intenta hacer cosplay del personaje. Actor y director muestran de nuevo ser una de las mejores parejas del cine de acción, creando una diversión que no le vendría mal a 007.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia