"Fue estúpido a un nivel épico". El drama entre Blake Lively y Justin Baldoni da un giro sorpresa al conocer la opinión de Sony contra la actriz

La nueva temporada de la telenovela sobre 'Romper el círculo', Justin Baldoni y Blake Lively está en su momento álgido. Si hace dos días conocimos los mensajes de colaboradores del director que apoyaban a la actriz, hoy tenemos el lado contrario: los correos electrónicos de los ejecutivos de Sony aborreciendo hasta la saciedad a Lively. Estos mensajes, de agosto de 2024 (cuando se estrenó la película y tuvo lugar la vergonzosa premiere donde la actriz apartó a Baldoni de la alfombra roja), revelan que los gerifaltes del estudio, simplemente, no la soportaban.

Romper con tu estudio

Tal y como ha informado Variety, esta ristra de mails no deja bien a la actriz, con el presidente del área de cine de Sony, Sanford Panitch, afirmando "Se lo ha hecho a sí misma". Añade, "Si le hubiera dejado venir a la premiere, o no hubiera obligado al reparto a dejarle de seguir en redes sociales o de lo contrario echarles de la película, y hubiera hecho lo que todo el mundo siempre ha hecho en el negocio que es proteger 'el show', entonces nada de este trabajo detectivesco hubiera ocurrido". Con "detectivesco" se refiere a la reacción en redes sociales (principalmente en TikTok) que tuvo muchísima influencia en este caso.

Al mismo tiempo del estreno de la película, Lively lanzó dos acciones de marketing con marcas de cuidado capilar y de alcohol, algo que se vio absurdo y vulgar, dado que 'Romper el círculo' trata de violencia doméstica. Tal y como afirma Panitch, fue cosa suya: "La venta de lo del pelo al mismo tiempo fue estúpido a un nivel épico. No escucha. Sabe más que nadie".

El CEO de Sony Pictures, Tom Rothman, sí que defendía a la actriz, pero añadiendo que "ella se lo buscó al negarse a escuchar los consejos... y al vender sus productos". Por su parte, Tahra Grant, vicepresidenta ejecutiva de Sony, afirmó sin dudar que "ella orquestó todo este drama de una manera totalmente torpe y amateur (y básicamente amenazó a... Sony) y ahora está enfadada porque le ha salido el tiro por la culata".

En aquel momento, cuando los correos se escribieron, aún no sabíamos que 'Romper el círculo' haría 350 millones en taquilla y que la secuela se haría imposible cuando la mala relación entre Baldoni y Lively se hiciera pública hasta el punto en el que nos encontramos ahora, con las primeras audiencias para el futuro juicio a punto de comenzar. De momento, el juego de dimes y diretes continúa y no hay manera de saber quién tiene las de ganar en este entuerto.

