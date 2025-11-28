7 estrenos imprescindibles de Netflix en diciembre de 2025. De la secuela de una de sus mejores películas al western más ambicioso de toda la historia de la plataforma

El último mes del año está a punto de llegar a nuestras vidas, lo que en Espinof supone que hagamos nuestro tradicional repaso a 7 estrenos imprescindibles de Netflix en diciembre de 2025. Reconozco que en otras ocasiones hasta me cuesta llegar a tantos títulos, pero esta vez incluso me ha dolido tener que dejar fuera a 'El hombre contra el bebé', la nueva comedia de Rowan Atkinson que llega el día 11. Dicho esto, pasemos ya con las elegidas.

'Trol 2'

La secuela de la película de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix llega ahora con la intensión de arrasar. Con Roar Uthaug de nuevo tras las cámaras, el hecho de que un nuevo trol despierte de su letargo hará que los protagonistas necesiten aún más ayuda para neutralizar la amenaza que supone.

Estreno el 1 de diciembre de 2025

'Los abandonados'

Lena Headey y Gillian Anderson encabezan esta serie del oeste creada por Kurt Sutter ('Hijos de la anarquía'). Solamente con eso ya debería ser suficiente para querer verla, pero por si queréis más detalles: En la década de 1850, Fiona Nolan intenta formar una familia adoptando a cuatro huérfanos, pero pronto se ve envuelta en una lucha contra los aristócratas europeos que reclaman la posesión de su recién adquirida casa en Oregón. Todo apunta a que se trata del western más ambicioso de Netflix hasta la fecha, aunque el hecho de que Sutter fuese despedido a mitad de rodaje invita a ser cautos con el resultado final.

Estreno el 4 de diciembre de 2025

'Jay Kelly'

Noah Baumbach ya dio a Netflix una de sus mejores películas originales con la extraordinaria 'Historia de un matrimonio' y ahora presenta una de las grandes candidatas de la plataforma de cara a los próximos Óscar. Con un repartazo liderado por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, 'Jay Kelly' gira alrededor de una veterana estrella de cine en plena crisis vital que está a punto de asistir a un gran festival de cine en el que van a rendirle homenaje.

Estreno el 5 de diciembre de 2025

'Ciudad de sombras'

Hace unas semanas nos enterábamos del triste fallecimiento de la actriz Verónica Echegui a los 42 años de edad. Antes de eso había tenido tiempo de completar su trabajo en esta miniserie de suspense que consta de 6 episodios. Su historia cuenta cómo la aparición de un cadáver quemado lleva a que un inspector suspendidos de los Mossos retome su actividad.

Estreno el 12 de diciembre de 2025

'Puñales por la espalda: De entre los muertos'

La tercera entrega de la genial saga de suspense creada por Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig llega a Netflix tras un paso limitado por cines. En esta ocasión el misterio gira alrededor de un sacerdote interpretado por Josh Brolin y obviamente habrá multitud sospechosos en un reparto repleto de rostros conocidos.

Estreno el 12 de diciembre de 2025

'Emily en París', temporada 5

Los nuevos episodios de la famosa serie protagonizada por Lily Collins se centrarán en su nuevo trabajo en Roma, pero la serie no va a cambiar de repente de título por ello. Una nueva aventura laboral y seguramente algún que otro cambio en su vida sentimental...

Estreno el 18 de diciembre de 2025

'Stranger Things', temporada 5, parte 2

Netflix va a exprimir la despedida de su mayor serie de ciencia ficción en tres partes y en diciembre tocan los episodio 5, 6 y 7 de su temporada final. Todo apunta a que dejará todo en un punto que nos hará estar deseando que llegue el 1 de enero para saber cómo se revuelve la historia.

Estreno el 26 de diciembre de 2025

