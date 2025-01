Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en febrero de 2025. Del final de una de las series más famosas de la plataforma a una miniserie con un reparto de lujo

Estamos a punto de dejar atrás enero, por lo que toca ir pensando ya en las novedades que llegarán a las plataformas durante el mes más corto del año. Ahora toca hacer una parada en los 7 estrenos imprescindibles de Netflix durante febrero de 2025 con los que espera revalidar una vez más su hegemonía en el mundo del streaming.

Por cierto, para su selección he tenido únicamente en cuenta las películas y series exclusivas de Netflix, pero quizá más de uno agradezca saber que el 7 de febrero llega la temporada 4 y final de 'Entrevías'. En Telecinco fue un fracaso en audiencias, pero quizá la cosa cambie en llegada mundial en streaming. Sin más que añadir, vamos con las 7 elegidas:

'Algo embarazada'

Una comedia a priori pensada para el lucimiento personal de Amy Schumer, quien también coescribe el guion. Cuenta la historia de una mujer celosa de que una amiga suya se haya quedado embarazada, por lo que empieza a ponerse una barriga falsa. Lo que seguro que no esperaba es que poco después va a conocer al hombre de sus sueños. Detrás de las cámaras está Tyler Spindel, sobrino de Adam Sandler.

Estreno el 5 de febrero de 2025

'Celda 211'

Nueva versión mexicana de la novela que ya sirvió como base para uno de los mejores thrillers del siglo XXI. Aquí son Gerardo Naranjo y Jaime Reynoso quienes asumen el reto de intentar hacernos olvidar la estupenda película española dirigida por Daniel Monzón en 2009. Por mi parte tengo bastante claro que lo más difícil va a ser estar a la altura del Malamadre de Luis Tosar...

Estreno el 5 de febrero de 2025

'Vinagre de manzana'

Una prometedora miniserie australiana alrededor de la historia real de Belle Gibson, una influencer que mintió y simuló tener cáncer, prometiendo a sus seguidores que lo mantenía bajo control usando terapias de cuidado personal. Kaitlyn Dever, a la que pronto veremos en la temporada 2 de 'The Last of Us', encabeza su reparto.

Estreno el 6 de febrero de 2025

'The Witcher: Sirenas de las profundidades'

Mientras esperamos al estreno de la temporada 4 de 'The Witcher', la primera con Liam Hemsworth en sustitución de Henry Cavill, Netflix sigue haciendo crecer esta franquicia con esta historia en la que Geralt de Rivia tiene que hacer frente unos misteriosos seres de las profundidades que han atacado a unos marineros.

Estreno el 11 de febrero de 2025

'Cobra Kai', temporada 6 parte 3

Ha llegado el momento de despedirnos para siempre de 'Cobra Kai' con una última tanda de 5 episodios cuya primera misión será lidiar con el cliffhanger de los trágicos sucesos que tuvieron lugar durante el Sekai Taikai. La batalla campal que hubo al final del Parte 2 tuvo un desenlace dramático que ya veremos a qué lleva...

Estreno el 13 de febrero de 2025

'Valeria', temporada 4

En su momento se dijo que la tercera entrega iba a ser la última de la serie protagonizada por Diana Gómez, pero Netflix acabó concediéndole una temporada 4 para cerrar por todo lo alto esta adaptación de las novelas de Elisabeth Benavent.

Estreno el 14 de febrero de 2025

'Día cero'

El aclamado Robert De Niro lidera esta miniserie creada por Eric Newman, Noah Oppenheim y Michael Schmidt en la que un expresidente de los Estados Unidos recibe la misión de descubrir quiénes ha estado detrás de un devastador ciberataque antes de que los responsables ataquen de nuevo. Ojo además a lo bien acompañado que está De Niro, pues en su reparto también participan Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Bill Camp, Dan Stevens, Angela Bassett y Matthew Modine.

Estreno el 20 de febrero de 2025

