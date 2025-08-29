Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en septiembre de 2025. De la sucesora de ciencia ficción de 'La casa de papel' a la nueva serie del creador de 'Peaky Blinders'

El último mes del verano está a punto de llegar a nuestras vidas y merece la pena ir echando un vistazo a los principales lanzamientos de las diferentes plataformas de streaming. Hoy toca nuestro ya habitual repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en septiembre de 2025.

'Miércoles', temporada 2 parte 2

Netflix decidió dividir la temporada 2 de su serie en inglés más vista de todos los tiempos y sus fans ya no tendrán que esperar mucho más, ya que los cuatro episodios restantes están a la vuelta de la esquina. Será entonces cuando se resuelva el nuevo misterio alrededor de la Miércoles de Jenna Ortega.

Estreno 3 de septiembre

'Black Rabbit'

Miniserie de 8 episodios protagonizada por Jude Law y Jason Bateman que cuenta cómo se ve alterada la vida del dueño de un local de moda en Nueva York cuando vuelve a entrar en contacto con su caótico hermano. Detrás de ella están Zach Baylin y Kate Susman, quienes ya colaboraron hace poco con Law en el notable thriller 'The Order'.

Estreno 18 de septiembre

'El refugio atómico'

El concepto de la nueva serie de los creadores de 'La casa de papel' suena muy bien, pero luego otras obras suyas no han funcionado tan bien. Sin embargo, esta propuesta de ciencia ficción resulta bastante prometedora: unos millonarios buscan refugio en un búnker de lujo ante una más que probable III Guerra Mundial.

Estreno 19 de septiembre

'Alice in Borderland', temporada 3

La serie japonesa de Netflix basada en el famoso manga de Haro Aso tuvo tanto éxito que la plataforma decidió continuar la historia más allá de lo que lo hacía la obra original. El resultado es un misterio que tardará bien poco en resolverse, pero sí está confirmado que volveremos a ver a los personajes interpretados por Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Ayaka Miyoshi, Hayato Isomura y Katsuya Maiguma.

Estreno 25 de septiembre

'La casa Guinness'

Nueva serie de Steven Knight, creador de la aclamada y muy popular 'Peaky Blinders'. Aquí nos propone otro drama histórico sobre el impacto que tiene la muerte del magnate cervecero Benjamin Guinness, en especial en sus cuatro hijos. Louis Partridge, Anthony Boyle, Emily Fairn, Fionn O'Shea, David Wilmot, James Norton y Jack Gleeson encabezan el reparto.

Estreno 25 de septiembre

'Incontrolables'

Mae Martin -también creadora y coshowrunner- y Toni Collette lideran esta miniserie canadiense de 8 episodios que cuenta cómo la policía de un pequeño pueblo empieza a tener dudas sobre el colegio para adolescentes problemáticos y, sobre todo, hacia su peculiar fundadora...

Estreno 25 de septiembre

'Mantis'

Netflix estrenó hace un par de años 'Booksoon debe morir', una de las mejores películas originales de acción de la plataforma. Ahora vuelve a este universo con un spin-off sobre un personaje mencionado en la película original que vuelve de sus vacaciones buscando nuevas oportunidades y se encuentra con un caos en esa sociedad de asesinos.

Estreno 26 de septiembre

