Una alucinante miniserie de HBO, el mejor thriller de ciencia ficción de los últimos años y más: 4 series para ver en streaming este fin de semana

Si este fin de semana te toca quedarse en casa, sea por voluntad propia o porque simplemente no quieres enfrentarte a las temperaturas excesivas del exterior, quizá te apetezca ponerte algo para pasar un rato entretenido. Con esa finalidad, en Espinof os proponemos una selección de 4 series infalibles para ver en streaming.

No es la primera vez que hacemos un repaso así, pues hace unas semanas ya os propusimos 4 alucinantes miniseries disponibles en plataformas, otra lista con 4 series cortas a las que merecía la pena echar un ojo, sin olvidarnos de la 4 grandes series de ciencia ficción que encontraréis en streaming o la de 4 series cortas y adictivas que tenéis en Netflix.

Además, también puede compensaros echar un ojo a nuestra lista con las mejores series de Netflix en 2023, la de las series imprescindibles de este año en Amazon, la de las series de 2023 que no te puedes perder en HBO Max o el repaso a las mejores series de 2023 en Disney+. Ahora sí, pasemos con las elegidas de hoy:

'Hermanos de sangre' ('Band of Brothers', 2001)

Creada por Tom Hanks y Steven Spielberg. Reparto: Kirk Acevedo, Eion Bailey, Michael Cudlitz, Dale Dye, Rick Gomez, Scott Grimes, Frank John Hughes, Damian Lewis, Ron Livingston, James Madio, Neal McDonough, Rene L. Moreno, David Schwimmer, Richard Speight Jr., Donnie Wahlberg, Matthew Settle, Douglas Spain, Rick Warden, Marc Warren, Shane Taylor, Dexter Fletcher, Colin Hanks, Ross McCall

Uno de los títulos realmente imprescindibles de HBO es esta miniserie bélica del año 2001 con un reparto impresionante -la de caras conocidas que han salido de ahí-, un despliegue técnico de primerísima categoría y un retrato inolvidable de lo que supuso luchar en la II Guerra Mundial. Años después tuvo una estimable pero inferior sucesora en 'The Pacific' y pronto deberíamos poder ver su secuela 'Masters of the Air'.

Crítica de 'Hermanos de Sangre'

Puedes verla en HBO Max

'El abogado de Lincoln' ('The Lincoln Lawyer', 2022-?)

Creada por David E. Kelley. Reparto: Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson, Christopher Gorham

El abogado Mickey Haller se hizo popular con las novelas de Michael Donnelly y tuvo ya una estimable versión cinematográfica protagonizada por Matthew McConaughey, pero esta serie tiene una frescura sin igual, sintiéndose como una evolución lógica de esos procedimentales de prestigio que hace unos años se veían en las cadenas por cable y en este caso ha acabado en Netflix. Muy entretenida y efectiva, es uno de esos títulos que puedes verte un capítulo detrás de otro sin darte cuenta y sin que sea por la presión de que simplemente quieres saber qué es lo que va a pasar a continuación.

Crítica de 'El abogado de Lincoln'

Puedes verla en Netflix

'Superstore' (2015-2021)

Creada por Justin Spitzer. Reparto: America Ferrera, Ben Feldman, Lauren Ash, Colton Dunn, Nico Santos, Nichole Sakura, Mark McKinney, Kaliko Kauahi

Una de las últimas grandes sitcoms de largo recorrido que nos han llegado de Estados Unidos es esta serie que explora cómo es trabajar en unos grandes almacenes de dicho país. Una de sus grandes bazas es su estupenda galería de personajes, algo que ayuda a que funcione desde el principio y no le cueste demasiado encontrar su tono, algo habitual en este tipo de producciones. Luego es verdad que tiene un enfoque amable, pero ojo a ciertas lecturas críticas que va incluyendo entre risa y risa...

Crítica de 'Superstore'

Puedes verla en SkyShowtime

'Vigilados, Person of Interest' (2011-2016)

Creada por Jonathan Nolan. Reparto: Jim Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman, Michael Emerson, Amy Acker, Sarah Shahi

Lo que empieza como un procedimental con toques de ciencia ficción acabó convirtiéndose en una de las series más adictivas que recuerdo, logrando hacer crecer su mitología de forma impecable y creando una dinámica envidiable entre sus protagonistas y mejorando según avanzaban las temporadas. Es verdad que sus temporadas son mucho más largas de lo que estamos acostumbrados actualmente, pero merece la pena vérselas enteras en lugar de recurrir al truco de centrarse solamente en episodios concretos como hicieron algunos.

Crítica de 'Vigilados, Person of Interest'

Por último, es probable que también os apetezca más ver algo de cine, y en ese caso no os perdáis nuestras listas de las mejores películas de 2023 en Netflix, la de las películas de este año imprescindibles en Amazon Prime Video, la selección de las mejores películas en Disney+ de 2023 o el repaso al mejor cine de 2023 en HBO Max.

En Espinof | Las 13 mejores miniseries de Netflix