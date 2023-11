La épica aventura espacial que pronto tendrá secuela, un thriller terrorífico y un clásico imprescindible. 3 grandes películas de ciencia ficción para ver gratis en streaming este fin de semana

A menudo apetece ponerte algo en casa y desconectar, pero el proceso de tener qué elegir lo que vanos a ver puede llevarnos tanto tiempo que acabamos desistiendo de esa idea. Hoy os propongo 3 grandes películas de ciencia ficción para ver este fin de semana que además están disponibles completamente gratis en streaming.

Si buscáis alternativas en streaming dentro del mismo género sin importar que haya que pagar, no dejéis de visitar nuestras listas con 4 de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, esta otra con 4 grandes películas que mezclan terror y ciencia ficción o esta otra con 4 películas de ciencia ficción que fracasaron en taquilla y merecen una segunda oportunidad. Y si os importa más que sea gratuito, ojo a este repaso a 4 alucinantes películas disponibles online sin coste alguno.

Dejando atrás el género y centrándonos en títulos de este año, si andáis buscando algo actual que merezca la pena, tenemos repasos a las mejores películas de 2023 en Amazon Prime Video, otra con el mejor cine de 2023 en HBO Max, el de las mejores películas en Netflix de 2023 o el repaso del cine de 2023 que no te puedes perder en Disney+. Dicho esto, vamos con las recomendaciones gratuitas de hoy:

'Cube' (1997)

Dirección: Vincenzo Natali. Reparto: Nicole de Boer, Nicky Guadagni, David Hewlett, Andrew Miller, Julian Richings, Wayne Robson, Maurice Dean Wint

Una de las grandes sorpresas del género de finales de los años 90 fue esta ópera prima del canadiense Vincenzo Natali que proponía un thriller retorcido en el que un grupo de desconocidos se despertaban en el interior de un misterioso cubo repleto de trampas mortales. Una película especialmente recomendada para los amantes de las escape rooms y los cinéfilos que sientan debilidad para los relatos con pocos personajes en espacios cerrados.

Crítica de 'Cube'

Puedes verla gratis en Plex y en Pluto

'Dune' (2021)

Dirección: Denis Villeneuve. Reparto: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley, Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem

La esperadísima 'Dune: Parte 2' debería haber llegado a los cines la semana pasada, pero finalmente Warner decidió aplazarla hasta marzo del año que viene. A cambio, la primera entrega de esta épica adaptación de la saga literaria de Frank Herbert está más accesible que nunca. Por mi parte no soy uno de sus mayores fans, pero hay que reconocer que es un espectáculo arrollador con un reparto de lujo.

Puedes verla gratis en RTVE Play (ojo, que solo estará disponible hasta el domingo)

'El enigma de otro mundo' ('The Thing From Another World', 1951)

Dirección: Christin Nyby. Reparto: Margaret Sheridan Kenneth Tobey Robert Cornthwaite Douglas Spencer James Young Dewey Martin Robert Nichols

La novela 'Who Goes There?' escrita por John W. Campbell ha sido adaptada a la gran pantalla en varias ocasiones, siendo la más recordada la extraordinaria versión dirigida por John Carpenter en 1982 bajo el título de 'La Cosa'. Mucho antes de eso nos llegó este clásico de los años 50 que Michael Crichton llegó a calificar como la mejor película de ciencia ficción de la historia. A mí me parece una afirmación exagerada, pero sí es un título fundamental para establecer varios elementos que el género seguiría explorando después y además una película bastante estimable.

Crítica de 'El enigma de otro mundo'

Puedes verla gratis en Pluto

