El mejor cine de ciencia ficción de la historia según Christopher Nolan: 4 películas que puedes ver en streaming este fin semana recomendadas por el director de 'Interstellar'

Christopher Nolan ha demostrado su interés por la ciencia ficción en varias ocasiones a lo largo de su carrera con títulos como 'Origen', 'Interstellar' o 'Tenet'. Por ello, he creído oportuno recuperar títulos del género muy queridos por el director de la muy esperada 'Oppenheimer' y que la lista de hoy sea de 4 películas de ciencia ficción recomendadas por Nolan que podéis ver en streaming ahora mismo.

Ya os adelanto que a continuación no vais a encontrar ninguna joya escondida del género, pues Nolan ha ido destacando a lo largo de los años películas fundamentales dentro de la historia de cine de ciencia ficción. Con todo, nunca está de más volver a recomendarlas, que últimamente vivimos en una cultura en la que lo actual prima tanto que no me sorprendería que haya gente que todavía tenga pendiente uno o varios de los títulos que encontraréis a continuación:

'2001: Una odisea del espacio' ('2001: A Space Odyssey', 1968)

Dirección: Stanley Kubrick. Reparto: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter, Margaret Tyzack, Robert Beatty, Sean Sullivan, Douglas Rain

Elegida recientemente por la revista Sight & Sound como la mejor película de todos los tiempos en la encuesta realizada entre una selección de los directores más prestigiosos del momento, esto es lo que Nolan destacó sobre ella en su momento en EW:

Recuerdo muy claramente la experiencia de ser transportado a otro mundo. Yo era un gran fan de 'Star Wars'. Pero esta era una forma completamente diferente de experimentar la ciencia ficción. Tenía siete años, así que no podía decir que entendiera la película. Sigo sin poder afirmarlo. Pero con siete años, no me importaba entender la película. Simplemente sentí esta extraordinaria experiencia de ser llevado a otro mundo. No dudabas de este mundo ni un instante. Tenía una calidad más grande que la vida.

Cuando cuento esta historia a la gente, a menudo les parece insólito que un niño de esa edad quisiera ver 2001. Pero lo cierto es que todos mis amigos fueron a ver 2001 el año después de Star Wars. Todos nos sentábamos y hablábamos de lo que significaba. Era 'cine puro'. El hecho de que sea cine desafiante en un sentido intelectual no te molesta cuando eres un niño. Simplemente aprecias el sentimiento de la película.

'Blade Runner' (1982)

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah

Nolan se confiesa admirador del cine de Ridley Scott y afirmó en Media Factory que "siempre he sido un gran admirador de Ridley Scott, también cuando era niño. Alien y Blade Runner me impresionaron porque creaban mundos extraordinarios que me sumergían en ellos por completo". El motivo de haber destacado 'Blade Runner' por encima de la también fundamental 'Alien, el octavo pasajero' es que en otras entrevistas -una de las cuales mencionaremos más adelante en este post- destacó a la primera como un hito fundamental del género, pero no a la segunda.

'Encuentros en la tercera fase' ('Close Encounters Of The Third Kind', 1977)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Richard Dreyfuss, Teri Garr, Melinda Dillon, Cary Guffey, François Truffaut, Bob Balaban

En la filmografía de Steven Spielberg hay varias obras imprescindibles para los amantes de la ciencia ficción, pero en el caso de Nolan parece que siente una especial debilidad por este título, del cual afirmaba en Indiewire que le gustaba especialmente "la forma en que abordaba la idea de este momento en que los humanos se encontrarían con los extraterrestres desde una perspectiva familiar y con una perspectiva humana muy cercana".

'Metrópolis' (1927)

Dirección: Fritz Lang. Reparto: Alfred Abel, Brigitte Helm, Gustav Fröhlich, Rudolf Klein-Rogge

Para muchos la gran obra maestra de la ciencia ficción del cine mudo y, obviamente, uno de los títulos clave en la historia del género, tanto por lo que supuso en su momento como por su influencia posterior. Al respecto, Nolan tiene claro que se trata de una de las películas más importantes del mismo: "Creo que siempre que se mira a la ciencia ficción en las películas, hay piedras angulares claves en el género: Metrópolis. Blade Runner. 2001".

