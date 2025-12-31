La película más infravalorada de Disney, el mejor thriller bélico del siglo XXI según Quentin Tarantino y más. 11 estrenos imprescindibles de cine en casa de diciembre de 2025

En Espinof no podíamos dejar que este año llegase a su final sin hacer un repaso a 11 estrenos imprescindibles de cine en casa de diciembre de 2025, tanto por su interés para los amantes del formato físico como por su posible utilidad de cara a los próximos regalos de los Reyes Magos.

Antes de ir con ellos, os recuerdo que ya hicimos un análisis individual tanto del steelbook de 'Expediente Warren: El último rito' como de la nueva edición en caja metálica de 'Atrápame si puedes', por lo que no han sido incluidos en la lista. Ahora sí, vamos con las 11 elegidas (y varias menciones especiales).

'Anaconda', steelbook

Sony ha aprovechado el estreno de un singular reboot de 'Anaconda' para lanzar por primera vez en UHD la película de aventuras y terror de los años 90 protagonizada por Jennifer Lopez. Además de un potente diseño para la caja metálica, también viene acompañada de extras, los cuales brillaban por su ausencia en la edición en blu-ray comercializada en España hace varios años.

Por un lado, la calidad audiovisual de la edición en 4K resulta incuestionable, destacando especialmente el buen uso de Dolby Vision para exprimir al máximo tanto los colores como el contraste. Y entre los extras destaca tanto el audiocomentario como los casi 12 minutos de escenas eliminas o extendidas que incluye.

Por 29,99 euros será vuestra, y no dudéis mucho si os interesa, pues en varios comercios está ya agotada.

'Black Hawk Derribado', steelbook

En condiciones normales habría sido una mención especial, pues ya estaba editada en UHD en nuestro país, pero es que Sony ha tirado la casa por la ventana con este steelbook al incluir un disco adicional de extras que no estaba en la edición sencilla comercializada desde hace ya unos años. Y eso que ya llevaba contenidos adicionales bastante jugosos, pero quien quiera profundizar a tope en la película bélica favorita de Quentin Tarantino de lo que llevamos de siglo XXI tiene aquí todo a su disposición. Bueno, le faltan los subtítulos en castellano en ese disco nuevo. Podéis haceros con ella por 29,99 euros.

'Barbarella', edición para coleccionistas

La mítica película de ciencia ficción protagonizada por Jane Fonda da el salto al 4K con una edición para coleccionistas que hará las delicias de los que prioricen los extras físicos sobre los contenidos adicionales en forma audiovisual, ya que de estos últimos apenas se incluye el tráiler. Por 39,99 euros será vuestra.

'Basil, el ratón superdetective' en blu-ray

Era incomprensible que Disney no hubiese puesto todavía a la venta en nuestro país la que probablemente sea la aventura animada más infravalorada del estudio, sobre todo porque en otros países sí se incluía ya ese audio en español con el que la hemos conocido siempre aquí.

Sí que resulta algo escasa en lo referente a los extras, pero es que esta película siempre ha sido dejada un tanto de lado por Disney. A cambio, sale a la venta al reducido precio de 12,99 euros, por lo que poca excusa hay para no hacerse con ella. Por cierto, de forma paralela se ha lanzado también en nuestro país el pack que incluye otros dos títulos bastante olvidados del estudio como 'Las Aventuras de Bongo, Mickey y las Judías Mágicas' y 'La Leyenda de Sleepy Hollow y el Señor Sapo'. Haceros con el mismo os costará lo mismo que 'Basil, el ratón superdetective'.

'Boogie Nights', steelbook

La excelente película que lanzó la carrera de Paul Thomas Anderson y que Leonardo DiCaprio todavía se arrepiente de haber tenido que rechazar. Un fascinante retrato a la industria del cine para adultos de los años 70 a través de una inolvidable galería de personajes que ahora podemos disfrutar en casa con una calidad visual como nunca antes podíamos haber disfrutado en casa.

A eso tenemos que sumarle una llamativa edición en caja metálica a un precio de 29,95 euros que mantiene todos los extras de la edición previa en blu-ray, pero además incluye uno nuevo muy interesante que recopila los paneles en vivo que se hicieron alrededor de la película en 2003 con motivo del 100 aniversario de Warner. Es cierto que hay cosas que se repiten de uno a otro, pero es un añadido que cualquier fan de la película va a agradecer tener a su disposición.

'Granujas a todo ritmo', steelbook

Sucede algo similar al caso de 'Black Hawk derribado', con el agravante de que ya habíamos tenido una edición anterior en UHD presentada en caja metálica. Aquí el diseño ha cambiado, pero no es la única gran novedad, ya que Universal ha incluido un nuevo disco con un extra de casi una hora de duración en la que Dan Aykroyd, John Landis y más implicados en la película hacen un repaso pormenorizado, desde el tremendo trabajo que supuso rodar el guion original de más de 300 páginas hasta sus impresiones sobre el montaje final.

Por ese lado conviene aplaudir a Universal, ya que además lo ha subtitulado en español cuando es algo que últimamente no suele hacer con los extras. A cambio, se ha desaprovechado una oportunidad de oro para incluir también el montaje extendido en la versión en 4K. Si lo queréis en vuestra colección, os costará 29,95 euros.

'Jarhead', steelbook

La única incursión en el cine bélico de Sam Mendes no es quizá uno de sus trabajos más reputados, pero sí que fue el inicio de una inesperada franquicia. Ahora llega por primera vez en 4K con una cuidada edición en caja metálica que además recupera todos y cada uno de los extras que ya se incluyeron en su momento cuando se lanzó en blu-ray. Se hubiese agradecido alguno nuevo con motivo de su 20 aniversario, pero bueno, la mejora en la calidad visual y sonora es indiscutible. Por 29,95 euros será vuestro.

'Los Rose'

Esta nueva versión de la novela de Warren Adler que ya sirviera como base para la estupenda 'La guerra de los Rose'. Aquí son Olivia Colman y Benedict Cumberbatch los que lideran esta comedia que ya puede ser vuestra en blu-ray. Con una más que sólida calidad audiovisual, los pocos extras incluidos sí que resultan algo decepcionantes. Por 21,95 euros empezará a formar parte de vuestra colección

'Los inútiles'

Divisa nos trae este mes varios clásicos incontestables del cine italiano en alta definición y he optado por destacar este excelente largometraje de Federico Fellini que se hizo en su momento con el León de Plata que entrega el Festival de Venecia. Es cierto que se hubiese agradecido algún extra, pero tenemos la película, que es lo realmente importante. Os costará 17,99 euros.

Además, no quiero dejar de mencionar que también se lanzan tanto 'Giulietta de los espíritus' (17,99 euros), también de Fellini, como 'Milagro en Milán' (17,99 euros), de Vittorio de Sica. Si queremos más cine clásico en alta definición, hay que apoyar el que nos vaya llegando.

'Old Boy', edición 20 aniversario en UHD

En A Contracorriente Films siempre miman al máximo sus ediciones en formato físico, pero sus lanzamientos en 4K habían sido bastante escasos hasta ahora. De hecho, solamente hay otros tres títulos suyos editados en UHD anteriores a esta sencillamente impresionante edición con motivo del 20 aniversario de una película tan prestigiosa como 'Old Boy', aunque justo es reconocer que llega un poquito tarde para venderse así.

Por mi parte, ya tenía una edición inglesa muy completa lanzada en su momento por Arrow, pero es evidente que este UHD lo supera con creces. Y es que tenemos 4 discos, incluyendo dos únicamente para una cantidad de contenido adicional que te va a tener ocupado durante muchísimo tiempo. Además, A Contracorriente Films ha tenido el buen tino de incluir un extra exclusivo como ese coloquio con Ángel Sala y Jordi Sánchez-Navarro hablando con calma sobre ella.

Una edición sencillamente imprescindible y que lucha por méritos propios por convertirse en el mejor lanzamiento en España de este 2025. Es cierto que los 44,95 euros que cuesta pueden sonar algo caro, pero hay que premiar lo bueno, que la presentación también está muy cuidada, con una caja de cartón muy robusta que también sirve para proteger el suculento libreto de 54 páginas realizado por CineAsia.

'The Warriors, los amos de la noche', edición coleccionista

The Warriors

La aclamada película de Walter Hill ni siquiera llegó a tener una edición licenciada en blu-ray en nuestro país, pero gracias a Divisa sí que va a lanzarse en UHD en nuestro país, destacando esta potente edición coleccionista repleta de extras físicos para los mayores fans de la cinta. Por desgracia, no hay ni rastro de extras audiovisuales, los cuales sí se incluyeron en la versión en blu-ray en otros países. Con todo, la película se ve y oye de lujo, a lo que hay que añadir que 39,99 euros es un gran precio. De hecho, ya es casi imposible encontrarla.

Menciones especiales

Desde Disney han aprovechado el regreso a la gran pantalla de la saga 'Predator' para intentar que este pack con las cuatro primeras entregas en UHD se convierta en un regalo imprescindible para estas navidades. Es cierto que ya llevaban todas un buen tiempo disponibles en 4K, pero aquí vais a ahorraros un buen dinero con respecto a haceros con ellas por separado. Os costará 59,99 euros

Además, A Contracorriente Films mantiene su loable empeño de editar la filmografía de Ingmar Bergman en blu-ray con los lanzamientos de 'Fresas salvajes' (19,99 euros) y 'Un verano con Mónica' (21,95 euros). Ambas se habían lanzado ya previamente en alta definición en nuestro país, pero estas nuevas ediciones superan con creces a las que puso a la venta en su momento Vértice.

Por último, Divisa nos trae una edición nueva que parte de una restauración en 4K, lo que supone una mejora sustancial con respecto a la lanzada en su momento por Universal, la cual ni siquiera incluía el doblaje en castellano. Hasta se han incluido extras golosos como ese audiocomentario a cargo de Fred Murphy, director de fotografía de la película. Lo que cuesta aceptar un poco es que no se haya lanzado también en UHD, como sí ha sucedido en otros países. Será vuestra por 17,99 euros

