'Super Mario Galaxy' sigue dominando la taquilla sin problemas, pero eso no significa que el cine para adultos esté perdiendo dinero. Todo lo contrario, de hecho

Nadie dudaba del éxito de 'Super Mario Galaxy', pero en un año repleto de buenas noticias para la taquilla siempre es un gusto ver cómo una película se dirige, casi sin esfuerzo, a romper la barrera de los mil millones de dólares. Y lo mejor es que no ha sido a costa de sus contendientes: este 2026, la taquilla parece haber vuelto a ser lo que era, ha permitido respirar a los cines y ha dividido bien al público entre aquellos que se mueren por una palomitera de Yoshi y aquellos que quieren ver cine adulto de A24. El resultado no podía ser mejor para todos.

Super Money Galaxy

La segunda entrega de la saga de Nintendo ha acumulado, en este finde, 69 millones más en Estados Unidos (un bajón del 47,6%, que no es tanto) hasta sumar, en su primera semana y media, 628 millones de dólares en todo el mundo. No solo ha superado con creces su presupuesto de 110 millones, sino que entrará, con letras de oro, a formar parte de las películas más taquilleras de la historia, confirmando que la saga puede alargarse hasta más allá de las estrellas.

Además, no tiene competencia real hasta el 24 de abril, cuando se estrene 'Michael', el biopic de Michael Jackson que tiene los mimbres para ser un bombazo. Tras Mario, y aguantando con una bajada tan solo del 22,5% respecto a la semana anterior, tenemos 'Proyecto Salvación', que suma 24,5 millones más y supera, por fin, los 500 millones en todo el mundo: un respiro que demuestra que las películas de ciencia-ficción que no forman parte de franquicias también pueden sobrevivir y dar beneficios. Ahora falta ver si en Hollywood han aprendido la lección o, por el contrario, prepararán 'Proyecto Salvación 2'.

En el tercer puesto aguanta la visceral, adulta e inteligente 'El Drama'. Costó 28 millones y ya ha recaudado 42 en todo el mundo, así que dará beneficios sin despeinarse, consolidando a Zendaya como una estrella definitiva tanto en cine comercial como indie. Destacan también los estrenos de 'Italiana' (puesto 4), que ha acumulado 8 millones en su primer fin de semana, el remake de 'Faces of death' (puesto 7), con 1,7 millones, y el estreno americano de 'Exit 8' (puesto, precsamente, 8) con 1,4 millones. Lo creas o no, todas ellas darán beneficios. ¡Así es el cine este año!

Apatrullando el Reino Champiñón

En España, donde hemos superado otra vez el millón de espectadores, lo cierto es que el mayor estreno de la semana ha sido... un reestreno. Concretamente, 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', que deja los tres primeros puestos para el mismo combo que la semana pasada: 'Super Mario Galaxy', 'Proyecto Salvación' y 'Torrente Presidente', el mayor éxito patrio de la década. A no ser que 'La Familia Benetón +2' o 'Mi querida señorita' tengan algo que decir la semana que viene, todo parece indicar que quedaremos también a la espera del estreno de 'Michael' para mover un poco el avispero en los primeros puestos.

De manera esperable, a partir del puesto 4 en la taquilla española nos encontramos con un buen puñado de propuestas juveniles que han cumplido, aunque no alcancen los niveles de popularidad de Santiago Segura: 'Boulevard', 'No te olvidaré' y el concierto retorno de BTS, que tiene más mérito por ser un evento en directo que solo sucedió el día 11 (y se repetirá el 18). Un poco más abajo se quedan 'Hoppers' y 'Amarga Navidad', que ya está a punto de salir de la lista después de confirmarse que participará en Cannes y de convertirse en la película más taquillera de Pedro Almodóvar desde 2019. Labor cumplida.

La taquilla de 2026, de momento, está mejorando cualquier expectativa: aunque no llega a situarse en niveles pre-pandemia, ya ha superado los 2000 millones en la taquilla americana superando, por ejemplo, al año pasado en un 24,9%. En España es aún mejor: ¡Supera en un 40% a 2025! Pocos son los que han tenido que retirarse con la cabeza gacha gracias a un mejor reparto de los presupuestos, una buena estrategia de estrenos y a haber encontrado distintos públicos en lugar de basar todo el éxito en los fans de los superhéroes y las franquicias. ¿Será un espejismo? Lo sabremos dentro de poco.

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