Emilio Aragón vuelve a presentar un programa de televisión después de 14 años: el artista prepara 'B.S.O.' para Movistar+

Se venía calentando en los últimos meses (ha habido una suerte de gira como invitado de programas) y finalmente se va a materializar la vuelta a televisión de uno de los grandes showman de nuestro país. Emilio Aragón dirigirá y presentará 'B.S.O.', un gran formato de entretenimiento en directo para Movistar+.

A lo largo de ocho entregas, cada programa servirá de homenaje a diversos personajes a través de las canciones que han marcado su vida en un espectáculo con música en directo, entrevistas, coreografías, humor y montajes audiovisuales.

La resistencia de Aragón a volver a televisión

Según dicen en Movistar+ esto será una superproducción televisiva en el que Emilio Aragón confeccionará como director y presentador cada entrega a medida para el invitado de honor. Aragón pasó anoche por 'La Resistencia' para presentar la noticia a David Broncano:

«El programa va de música. Todos tenemos una banda sonora en nuestra vida: ese verano, el primer baile, algo que te recuerda a tu madre, a tu abuelo, a un amigo, ese momento especial, tu primer beso... en fin: todos tenemos una banda sonora en nuestras vidas. Y ese es el programa, se llama 'BSO', en el que irán pasando invitados en cada programa en el que hablaremos e interpretaremos [yo] y amigos»

Además, el artista contó que la idea surgió durante el confinamiento, que él no pensaba volver a televisión a estar delante de las cámaras y fue bastante reticente a la sugerencia de Fernando Jerez «Me senté a comer y hablando con la familia me dijo "pero bueno, por qué no...". Hay veces que nos tatuamos aquí [en la frente] "NO" muchas veces pero deberíamos tatuarnos "¿Por qué no?".»

Habría que retroceder catorce años para encontrar el último programa que presentó el artista, 'Los irrepetibles de Amstel' para laSexta, cadena que, recordemos, tuvo en el cubanoespañol a su primer presidente. Antes de eso, le hemos visto como presentador en 'VIP', 'El gran Juego de la Oca' y como el inmortal 'Médico de Familia'.