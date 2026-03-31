44 millones de visualizaciones en 10 días. La nueva película número 1 de Netflix sigue intratable como la más vista de la plataforma

Los reinados al frente de Netflix a veces son efímeros, ya que se estrena tal volumen de nuevos títulos que es muy difícil mantenerse en lo más alto. Sin embargo, 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' lleva 10 días seguidos siendo la película número 1 de Netflix y suma ya 44,7 millones de visualizaciones en ese periodo.

Gran éxito para 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' llegó después de 6 temporadas y 36 episodios de la aclamada serie creada por Steven Knight con Cillian Murphy al frente del reparto. El mismo dúo ha levantado una película que sirve para cerrar una época, pero no para despedirnos de este universo, pues ya está en marcha otra serie.

Dirigida por Tom Harper, 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' se ha hecho esperar bastante, pues la temporada 6 de la serie acabó de emitirse el 3 de abril de 2022. Eso supone prácticamente cuatro años hasta la llegada de una película que ha tenido críticas bastante positivas -tiene un 90% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, pero que no ha despertado tanto entusiasmo como la serie original.

De hecho, sus datos de audiencia empezaron de forma fulgurante sumando 25,3 millones de visualizaciones durante sus tres primeros días y en los siete siguiente se ha tenido que "conformar" con 19,4 millones más. Y es que lo más habitual suele ser que los datos mejoren o se estabilicen durante esa segunda semana, pero aquí da la sensación de que el grueso de los fans no quiso esperar más.

Por mi parte, creo que 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' es una pequeña decepción, ya que tiene ingredientes para hacer algo grande -tanto la historia que cuenta como las nuevas adiciones a su reparto-, pero se queda un poco en tierra de nadie. Es como si quisiera comprimir demasiado en poco tiempo y eso le hiciera perder fuerza.

Con todo, su éxito en Netflix es innegable, y ahora la duda está en saber cuál será la película que le haga caer del Top 1 mundial de Netflix.

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