El final de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal, explicado por Cillian Murphy: "Esa siempre fue una de mis frases favoritas de la serie"

El estreno de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' ha sido el final de una era para este universo creado por Steven Knight y liderado por un pletórico Cillian Murphy dando vida a Tommy Shelby. Eso ha llevado a que la película de Netflix tenga un final "inevitable" según el propio Knight, pero ahora vamos a centrarnos en las impresiones que Murphy tuvo al respecto.

Cillian Murphy: "Fue inesperado"

En declaraciones recogidas por Tudum, el actor destaca que "esa siempre fue una de mis frases favoritas de la serie: "Soy un caballo". Cuando se desploma en los brazos de Duke, dice: "Lo harías por un caballo". Con esa misma crueldad con la que puede acabar con el sufrimiento de un caballo, le pide a Duke que lo trate así".

Eso sí, Murphy prefiere evitar los sentimentalismos a la hora de despedirse de Tommy Shelby, lo que sin duda tuvo su peso en la curiosa decisión que tomó el equipo sobre cuándo rodar ese momento: "Grabamos esa escena en la primera semana de rodaje. Supongo que lo convencional habría sido que Tommy recibiera un disparo y Duke lo sostuviera en sus brazos, pero no fue así. Terminaron abrazándose y apoyándose mutuamente, creando una hermosa figura dentro del almacén. Fue inesperado".

Al respecto, Knight aclara que "lo acepta con agrado. Y la cuestión es que, desde hace mucho tiempo, probablemente desde que regresó de las trincheras, la muerte siempre ha sido una opción para él. Eso es lo que lo ha hecho tan fuerte y poderoso… Si tienes a alguien dispuesto a morir, es prácticamente imparable". Lo cierto eso encaja perfectamente con la energía que Tommy Shelby desprendía desde el primer capítulo de 'Peaky Blinders'.

Además, el ganador de un Óscar por 'Oppenheimer' destaca en el podcast que Netflix ha grabado sobre la película que en esa última escena que comparte con Barry Keoghan: "Le susurra al oído: "Pesada es la corona". Le dice: "Hazlo con la bala, sé que la bala existe". Es algo puramente físico. Solo quiero abandonar este mundo".

"En pleno sombrío invierno" son las últimas palabras que Tommy dice antes de morir, las cuales tienen una significación importante, pues evoca al primer episodio de 'Peaky Blinders' y hace referencia a los combatientes en la I Guerra Mundial y lo lejos que acabaron llegando: "Todos emergieron de la tierra y se encontraban en un lugar en tierra de nadie donde no tenían ninguna posibilidad. Así que cantaron "En el crudo invierno" y luego fueron rescatados milagrosamente. Al ser rescatados, se dijeron unos a otros: "De ahora en adelante, todo es un regalo. Morimos entonces. Ahora hacemos lo que queremos".

Y de esta forma decimos adiós a uno de los mejores personajes televisivos de todos los tiempos. Pero esto no supone el final de este universo, pues Murphy ya trabaja en una serie secuela ambientada en los años 50 y con una nueva generación de la familia Shelby al frente de la misma.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las 30 mejores series de Netflix de la historia