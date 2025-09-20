En 5 días vuelve la salvaje serie de ciencia ficción que todos daban por acabada. Un thriller que corta la respiración y arrasó en Netflix

Netflix ha conseguido múltiples éxitos con sus series de habla no inglesa. Es inevitable pensar primero en títulos como 'El juego del calamar', 'La casa de papel' o 'Lupin', pero hay muchos más. De hecho, hay un título de ciencia ficción que se adelantó al famoso thriller de Hwang Dong-hyuk con sus juegos mortales y que prácticamente todos dimos por finalizado tras el estreno de su temporada en diciembre de 2022. Me refiero a 'Alice in Borderland'.

El Joker entra en acción

La cuestión es que la segunda temporada de 'Alice in Borderland' cubría además el final del manga de Haro Aso que adaptaba, por lo que había que agarrarse a lo que perfectamente podía ser un simple guiño para tener confianza en que la historia no iba a quedarse ahí. Finalmente fue en septiembre de 2023 cuando Netflix daba la sorpresa al anunciar su renovación por una tercera entrega.

Eso sí, una cosa es el anuncio y otra tener lista la serie, porque sus fans aún han tenido que esperar dos años más hasta el lanzamiento de la temporada 3 de 'Alice in Borderland' este próximo jueves 25 de septiembre de 2025. Además, todo apunta a que será más corta que sus predecesoras y se quedará solamente en 6 episodios, dos menos tanto que la primera como la segunda.

Obviamente, 'Alice in Borderland' tiene que retomar la historia de Arisu y Usagi, quienes lograron escapar al final de la segunda temporada, pero queda la duda de cuál es exactamente su situación actual. La sinopsis oficial de los nuevos episodios arroja un poco de luz al respecto:

En la temporada anterior, Arisu y Usagi completaron todos los juegos y regresaron al mundo real. Desde entonces, se casaron y establecieron una vida feliz juntos. Sus recuerdos de la frontera se borraron, pero ven destellos de ella en sueños y alucinaciones. Un día, Usagi, liderada por el investigador de ultratumba Ryuji, desaparece repentinamente. Al mismo tiempo que Usagi desaparece, Banda le entrega a Arisu la carta final: el Joker. El viaje inexplorado liderado por la misteriosa carta Joker está a punto de desarrollarse…

Por supuesto que Kento Yamazaki vuelve a dar vida a Arisu, mientras que Tao Tsuchiya también repite como Usagi. Además, no son los únicos retornos confirmados oficialmente, pues sabemos que también vuelven Ayaka Miyoshi como Ann, Katsuya Maiguma como Yaba y Hayato Isomura como Banda. El toque de continuidad también llega tras las cámaras, con Shinsuke Sato ocupándose una vez más de la puesta en escena.

Por mi parte, sigo teniendo mis dudas sobre la necesidad de esta temporada 3, ya que da la sensación de que es más fruto de querer seguir exprimiendo el éxito de 'Alice in Borderland' que de que la historia de Arisu y Usagi realmente necesite seguir adelante. Con todo, ahí estaré para darle el menos una oportunidad, que mentiría si dijese que no tengo cierta curiosidad.

