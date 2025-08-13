En 9 días se estrena la serie para adultos más esperada del año. Es lo nuevo del creador de la mayor obra maestra de Netflix

Hubo un tiempo en el que Netflix estrenaba muchas menos cosas pero prestaba bastante más atención a la calidad de las mismas. Fue en esa época cuando la compañía lanzó algunas de sus producciones originales más aclamadas, entre las que sobresale 'BoJack Horseman', a mi juicio la mayor obra maestra de la plataforma hasta la fecha.

Creada por Raphael Bob-Waksberg, 'BoJack Horseman' aguantó seis temporadas en emisión, ofreciendo un cierre perfecto para una serie que arrancó de forma algo dubitativa para luego aclarar todas sus dudas y convertirse en un título extraordinario. Ahora vuelve a Netflix por todo lo alto.

Desde que 'BoJack Horseman' llegase a su final en 2020, Bob-Waksberg se ha tomado las cosas con calma. Es cierto que antes había cocreado 'Undone' para Prime Video y también había colaborado como guionista en 'Tuca y Bertie', pero su primer proyecto en solitario desde entonces es 'Long Story Short', una esperada serie de animación para adultos que se estrena en Netflix el próximo 22 de agosto de 2025.

Además, el lanzamiento de 'Long Story Short' viene precedido por una información muy importante: Netflix ya ha anunciado oficialmente su renovación por una temporada 2, por lo que los amantes de las series van a poder empezar a verla sin miedo a una cancelación repentina.

'Long Story Short' cuenta la historia de la familia Schwooper a lo largo del tiempo. Eso nos llevará a viajar desde su infancia hasta su edad adulta y viceversa, permitiéndose así conocer tanto sus triunfos como sus decepciones. La verdad es que puede sonar un poco genérico sobre el papel, pero Bob-Waksberg se ha ganado que tenga plena confianza en él.

Aquellos que vean la serie en su versión original en inglés podrán escuchar las voces de Lisa Edelstein, la inolvidable Lisa Cuddy de 'House', Pablo Reiser, Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield ('New Girl'), Angélique Cabral, Nicole Byer, presentadora del tronchante programa culinario 'Nailed it', Dave Franco y Michaela Dietz.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025