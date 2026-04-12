Bruce Willis resurge y consigue el número 1 de Netflix en 14 países con esta película: el problema es que es un thriller de hace 33 años que el actor detesta

Bruce Willis lleva varios años retirado del mundo del cine por culpa de la afasia que padece. Sus fans ya nos hemos resignado a que nunca estrenará otra película, pero siempre nos quedarán todas las que hizo en el pasado. De hecho, ahora hay una que ha dado la campanada en Netflix y ha conseguido alcanzar el número 1 de la plataforma en 14 países por mucho que se trate de un largometraje de hace ya 33 años.

La película protagonizada por Willis que ha resurgido de la nada es 'Persecución mortal', el único largometraje que el actor estrenó en 1993. Su historia gira alrededor de Tom Hardy, un policía al que sus compañeros desprecian desde que encarceló a su compañero (y primo) por uso de fuerza excesiva. Por ello, Hardy encontrará aún más dificultades en su intento de atrapar a un peligroso psicópata que encima él cree que forma parte del cuerpo...

"Realmente patética"

Sorprende mucho es que la película de Willis que ha conseguido una segunda vida sea precisamente una que el actor odiaba. Él mismo confesó sobre 'Persecución mortal' que "era malísima, era realmente patética". Hasta su director Rowdy Herrington renegó de ella y luego la crítica la destrozó sin contemplaciones, logrando apenas un 20% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Pese a todos los problemas que hubo durante la producción de la película y a las malas críticas, 'Persecución mortal' logra recaudar lo suficiente como para que nunca podamos considerarla como un fracaso comercial: 77 millones de ingresos mundiales frente a un presupuesto de 30.

A priori, 'Persecución mortal' había quedado totalmente olvidada, ya que en ningún caso se puede incluir entre las mejores películas de Willis -aunque su presencia ayuda a que su visionado sea más llevadero-, pero ya no podemos decir que sea el caso. No obstante, cuesta no coquetear con la idea de que precisamente nadie se acordaba ya de ella y por ella se la han puesto al verla en el catálogo de Netflix.

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