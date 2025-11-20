Esta comedia de ciencia ficción es una delicia. Roza la puntuación perfecta y se puede ver completa en Netflix

Por casualidades de la vida, en lo que podemos ver a Josh Hutcherson ('Los juegos del hambre') en HBO Max con 'I Love LA', ha aterrizado después de un tiempo inencontrable en streaming una fantástica comedia de ciencia ficción protagonizada por nuestro querido Peeta y que ha aterrizado recientemente completa en Netflix.

Una serie que roza la puntuación perfecta y que viene del creador de una de esas series que supusieron todo un fenómeno en el género superheroico como fue 'Misfits', Howard Overman. Todo un reverso gamberro, como no cabía esperar otra cosa teniendo en cuenta que estaban involucrados en la producción Seth Rogen y Evan Goldberg ('The Boys'). Estoy hablando de 'Future Man'.

El conserje del futuro

Producción original de Hulu (aunque se vio originalmente en España a través de HBO España), la serie nos llevaba a la vida de un conserje de un centro de investigación cuya vida se divide entre trabajar y jugar a un videojuego. Este videojuego resulta ser una herramienta de reclutamiento y Josh se verá con la misión de salvar el mundo futuro del apocalipsis.

Con Eliza Coupe, Derek Wilson y Haley Joel Osment acompañando entre otros a Hutcherson, tenemos una serie que nos da una buena dosis de nostalgia recordándonos a películas del género de viajes en el tiempo, sobre todo 'Regreso al futuro', de la cual se muestra como un reverso curioso e incluso tenemos sátiras claras a 'Perseguido' y otras cintas y juegos.

Eso sí, hay que reconocer que 'Future man' precisa de algo de paciencia a que te acostumbres al tono gamberro que va a medio camino entre el propio de Overman y el de la dupla de Rogen y Goldberg y el hecho de que no parezcan tomarse en serio las "normas" del viaje espacio temporal puede echar muy para atrás al que busque algo más serio.

Afortunadamente, la serie va mejorando enteros en lo que avanza su trama y, de hecho va evolucionando de subgénero de la ciencia ficción. Se reinventa temporada a temporada y no se queda quieta.

