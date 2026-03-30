Hoy en Netflix, una película de animación diferente y tierna hasta la médula capaz de emocionarte al máximo sin remedio

Mientras sigue habiendo una gran división entre dos tipos de animación mayoritaria, una de estética computerizada y otra que sigue primando el trazo del dibujo, sigue habiendo formas especiales que se pueden explorar incluso desde la hibridación con la imagen real. El stop-motion sigue siendo una gran exhibición de artesanía que puede llegar con increíble facilidad a la emoción real, tal y como muestra ‘Marcel, la concha con zapatos’.

Un ojo, dos zapatos y un gran corazón

Nominada al Oscar hace unos años en la categoría de animación, esta película de Dean Fleischer-Camp expande su experimento de webserie donde una caracola con ojos y zapatitos a la que da voz Jenny Slate intenta crear retratos de vida para apreciarla. Una película diferente y tierna que acaba de llegar a Netflix, donde se puede ver en streaming.

Marcel es una concha fuera de lo común, con zapatos incorporados y también un solo ojo. También tiene capacidad de hablar, y la usa a menudo para hablar de lo que le rodea, con su abuela, y cuando lo necesita con los habitantes de una casa que se ha convertido en un Airbnb. Cuando se muda allí un director de cine, intentará retratar la vida de Marcel en un documental.

De un objeto tan pequeño y hasta trivial, que incluso tremendamente frágil, Fleischer-Camp encontró un vehículo donde intentar escapar de sus inquietudes existenciales además de intentar apreciar las cosas que le rodean. La película expande esas ambiciones del proyecto original, permitiéndole cortar más profundamente y hacer una exposición más personal.

Todo con un increíble cuidado de las situaciones que puede desarrollar a partir de su creación, que es tan cuca como carismática gracias a su combinación de diseño con la buena voz de Slate. Sus relaciones con su entorno marcan puntos de inflexión emocionales muy importantes, desde la conexión que hace con esta versión del propio director hasta la concha veterana a la que interpreta Isabella Rossellini.

Nunca se queda en la anécdota, y ‘Marcel, la concha con zapatos’ acaba siendo capaz de emocionante sin remedio con una historia que lleva su sencillez en el pecho como un emblema. No necesita más para destacar, incluso aunque tras ella haya habido un gran trabajo de artesanía y honestidad emocional que queda palpable en cada escena.

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