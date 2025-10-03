HOY SE HABLA DE

Hoy en Netflix, la película con la que Jack Nicholson nos regaló uno de los mejores papeles de su carrera. Es tan tierna como incómoda y ganó 2 Oscars

Y también sale un perrito adorable

Jack Nicholson en la película
2 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
Linkedin instagram
432 publicaciones de Belén Prieto

Estrenada en 1997, 'Mejor... imposible' ('As Good As It Gets' en inglés) es una de esas películas que logran equilibrar humor, drama y romance con una naturalidad que muy pocas han conseguido. Dirigida por James L. Brooks y protagonizada por Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear, logró conquistar a la crítica, al público y a la Academia de cine, que le otorgó dos premios Oscar a sus protagonistas. La historia sigue a Melvin Udall (Nicholson), un escritor maniático y huraño cuya rutina cambia al cruzarse con Carol (Hunt), una camarera y madre soltera, y Simon (Kinnear), un artista en crisis. 

Una comedia incómoda y tierna

Lo que distingue a 'Mejor... imposible' de otras comedias románticas es su tono. Brooks apuesta por un protagonista que rompe con los moldes: Melvin es racista, homófobo, misántropo y completamente incapaz de interactuar con el mundo de una manera sana. Sin embargo, el guion se atreve a mostrar grietas en esa coraza de crueldad. No busca justificar su comportamiento, sino plantear si una persona tan difícil puede abrirse a la posibilidad del amor y la empatía. Y Nicholson, con su habitual magnetismo, convirtió a un personaje detestable en uno imposible de ignorar.

¿Ha dejado Jack Nicholson de actuar para siempre? El director de 'Mejor... imposible' defiende lo contrario: "No compro la idea de que esté retirado"
En Espinof
¿Ha dejado Jack Nicholson de actuar para siempre? El director de 'Mejor... imposible' defiende lo contrario: "No compro la idea de que esté retirado"

En este contexto, el contrapeso perfecto es Helen Hunt como Carol, que aporta humanidad y vulnerabilidad a la historia. Su relación con Melvin no es tanto un romance de cuento de hadas como una negociación constante entre la paciencia y la desesperación. El filme muestra con crudeza lo agotador que puede ser cuidar de alguien que no se deja ayudar, y lo hace sin perder el pulso cómico. Carol representa al espectador: alguien que sabe que Melvin es insoportable, pero que también percibe que hay algo debajo de su agresividad.

Y la otra pata fundamental de la película es Simon, un personaje que le da al relato un aire más tierno y profundamente humano. El vínculo que se forma entre Melvin y Simon funciona como catalizador del cambio, obligando al escritor a enfrentarse a sus prejuicios. Aquí la película toca un nervio sensible: en los noventa, la representación de un hombre gay en una comedia romántica de Hollywood todavía era un terreno arriesgado, y 'Mejor... imposible' se atrevió a hacerlo con sensibilidad y calidez, incluso cuando la mirada de Melvin hacia Simon es, al inicio, abiertamente hostil.

Por último, quizá me quedaría con su manera de combinar lo corrosivo y lo entrañable. No es una película cómoda de ver - de hecho, ha envejecido regular y muchas de las frases de Melvin siguen sonando brutales y ofensivas-, y ha generado debates sobre si el personaje es “redimible”. Pero, al mismo tiempo, hay un poder catártico en ver cómo alguien tan tóxico se ve obligado a evolucionar a pesar de sí mismo. Y también sale un perrito adorable.

En Espinof | "No lo entiendes, me encanta actuar". Jack Nicholson lo dio todo rodando una escena mítica incluso cuando la cámara no le enfocaba

En Espinof | Las mejores películas de 2025

Un vistazo a…
LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)
Temas

Ver 2 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios