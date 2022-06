Es una de las mejores comedias románticas de los últimos años y pasó injustamente desapercibida: llega a Netflix una refrescante película con Kristen Stewart

Hollywood no ha tratado demasiado bien a las comedias románticas durante los últimos años, siendo hasta casi más habitual encontrar propuestas de ese subgénero en plataformas. En el caso de 'La estación de la felicidad' estaba previsto su lanzamiento en cines, pero la pandemia de coronavirus hizo que eso nunca sucediera y en España acabó apareciendo de forma directa en servicios digitales y el mercado doméstico, contando además únicamente con una edición en dvd.

Por qué merece la pena ver 'La estación de la felicidad'

Ahora todos los suscriptores de Netflix tendrán la oportunidad de ponerle remedio, pues 'La estación de la felicidad' está disponible en ese plataforma de streaming desde este jueves 23 de junio -y si ya la habéis visto, quizá os interese echar un vistazo a nuestro repaso a las mejores películas de Netflix en este 2022-. Por mi parte, tengo muy claro que se trata de una de las mejores y más refrescantes comedias románticas de los últimos años, algo que en parte se debe a que se centra en la relación entre dos mujeres y a la ambientación navideña.

Teniendo en cuenta la incomprensible polémica que ha tenido lugar recientemente con 'Lightyear', no sé cómo se tomarán algunos espectadores que 'La estación de la felicidad' gire alrededor de una pareja que va a pasar las vacaciones navideñas con la familia de una de ellas, justamente la que ha mentido a la otra sobre haber confesado su verdadera orientación sexual a los suyos.

Eso permite a Clea DuVall, coguionista y directora de 'La estación de la felicidad', jugar con las convenciones propias del cine navideño a través de las diferentes confusiones y desencuentros que se producen como resultado de ello. Y lo hace sin caer en el error de hacer demasiados perfectos a algunos y a otros el objetivo fácil de su crítica. Aquí esa imperfección es clave para conseguir la cercanía necesaria para que el público conecte con ellas.

Además, visualmente fluye en lugar de ir a lo fácil y dotarla de un look televisivo perezoso. Eso no quita para que deje de apostar por la sencillez, pero lo hace buscando (cierta) naturalidad y consiguiéndolo. No me olvido tampoco de lo bien elegido que está el reparto, con Kristen Stewart llevándose los momentos más divertido y Mackenzie Davis tirando más hacia lo dramático. Pero siempre sin excesos innecesarios, hasta el punto de que quizá quede la sensación de que es fácil conseguir una propuesta así de reconfortante.

Puedes ver 'La estación de la felicidad' en Netflix.