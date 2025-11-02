Netflix acaba de darnos la mejor noticia del mes: tras dos años de espera, por fin se confirma la nueva serie de Zerocalcare

Netflix produce tantas películas y series que luego muchas no son más que relleno para su catálogo, pero también tiene varios títulos sencillamente imprescindibles. Entre estas últimas se encuentran tanto 'Cortar por la línea de puntos' como 'Este mundo no me hará mala persona'. Ambas fueron creadas y escritas por Zerocalcare, un autor de cómics que acaba de anunciar cuál será su tercera serie para la plataforma.

Zerocalcare ha realizado el anuncio durante la celebración del festival italiano Lucca Comics & Games, aclarando que se titulará 'Due Spicci' y que se estrenará en Netflix a lo largo de 2026. Todavía no tenemos fecha exacta de lanzamiento, pero al menos ya es oficial que tendremos nueva serie suya, que ya habían pasado más de dos años del estreno de 'Este mundo no me hará mala persona'.

Muchas incógnitas

De hecho, esos son todos los detalles que se conocen hasta ahora sobre 'Due Spicci', ya que Zerocalcare tampoco enseñó ninguna imagen de la serie durante la Lucca Comics & Games, por lo que no me sorprendería demasiado si su estreno acaba demorándose hasta finales del año que viene.

Sí se sabe que el protagonista, de nuevo con la voz de Zerocalcare, volverá a estar acompañado por ese singular armadillo naranja que en su versión original en italiano cuenta con la voz de Valerio Mastandrea. Más allá de eso todo son incógnitas, pero espero que al menos vuelva también Secco, ese personaje tan peculiar con una gran afición por los helados.

Mientras esperamos a su estreno, siempre podemos (volver a) leer alguno de los cómics de Zerocalcare, que es cierto que todavía hay demasiados inéditos en España, pero también que tenemos unos cuantos ya traducidos al español. Y si te gustaron sus series, dudo muchísimo que no te pase lo mismo con ellos.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025