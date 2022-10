Netflix pone fecha a cobrar por compartir cuenta: la opción se pondrá en marcha a principios de 2023

Poco a poco el plan de Netflix de que dejemos de compartir cuenta sigue adelante. Si ayer vimos cómo se desplegaba una nueva opción para transferir perfiles a una cuenta nueva (lo cual "quita" dolores de cabeza), el último informe trimestral de beneficios de la compañía ha puesto fecha para, lo que llaman ellos, "compartición de pago".

Será a principios de 2023 cuando Netflix lance globalmente esta opción, en la que ofrecerán a los "compartidores" la opción de crear sub-cuentas (miembros extra) si quieren pagar para la familia o amigos. Esto, junto al plan con anuncios (que se lanza en España el 10 de noviembre) serán las nuevas fuentes de ingresos para la compañía.

Lo que no ha especificado todavía la empresa es cuánto le costará al usuario el crear estas sub cuentas, que tendrán asociado un usuario y contraseña propio. Si nos fijamos en América Latina (donde no fue muy bien), donde ya funciona desde hace meses, el precio varía entre 2 y 3 dólares (dependiendo del país) cada subcuenta.

Monetiza como puedas

Si bien no es un coste a priori elevado, esto implicaría que en la suscripción 4K, la más cara disponible en España (17.99 euros), nos vamos por encima de los 20 euros si agregamos una sola subcuenta. Un precio bastante poco atractivo.

Lo que propone Netflix no es novedoso, de hecho plataformas como Spotify tienen planes familiares en los que puedes tener cuentas asociadas por un precio mayor (15,99 euros al mes) independientemente de contar con uno o cinco usuarios adicionales.

Una medida controvertida con la que Netflix intenta monetizar los 100 millones de hogares que, según sus cálculos, comparten su cuenta. Esto es poco menos de la mitad de suscriptores de la compañía, que por primera vez en lo que llevamos de año han aumentado. Concretamente 2.41 millones más que el trimestre pasado, con un total de 223.1 millones.