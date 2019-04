Netflix quiere acabar con la indecisión y está probando un modo aleatorio que imita a la televisión tradicional

La gente de Netflix no sólo está al servicio de nuestro entretenimiento; ahora se encuentra en plena cruzada para combatir uno de los peores "problemas del primer mundo" que atormenta nuestra existencia día tras día cuando nos plantamos frente al catálogo de la plataforma de streaming con la idea de llevarnos a las retinas una película o un episodio de alguna de nuestras series favoritas.

Este mal a batir no es otro que el estrés generado por la conocida como "paradoja de la elección", que podríamos resumir de forma sencilla como una reacción negativa y de bloqueo ante una situación en la que debemos elegir con total libertad frente a un amplio número de opciones, y que merma nuestra capacidad de decidir por, entre otros factores, el miedo a los descartes.

La televisión de Netflix

¿Cómo plantea la nueva "gran N" —no, ya no es Nintendo— erradicar esta tortura? Muy sencillo: con un modo aleatorio —aún en proceso de testeo—, similar al que podemos encontrar en nuestros reproductores musicales de cabecera, que elegirá al azar algún episodio de nuestras series favoritas. Algo que convertiría a la Netflix que todos conocemos en una suerte de canal de televisión al uso, en la que se emite contenido seleccionado por terceros.

Las series que se estarían probando para esta nueva función serían las que, según datos de la compañía, suelen reproducirse cuando el usuario no termina de decidir qué desea ver; producciones como 'New Girl', 'Arrested Development' y, sobre todo, una 'The Office' que es la favorita en este tipo de situaciones —y con razón—.

El aspecto de los menús asociados a esta nueva función han sido revelados por Android Police, donde se toparon con ellos durante una de las pruebas en la aplicación para Android de Netflix. Como se puede ver, el modo aleatorio aparece como un tipo de categoría más, titulada "Play a Popular Episode", y acompañado del típico icono de shuffle.

Desde Netflix han confirmado a TechCrunch que se encuentran "probando la posibilidad de que los miembros reproduzcan un episodio aleatorio de diferentes series de televisión en la aplicación de Android" y que "el modo aleatorio está aún en pruebas, y que podría no ser permanente".

Y ahora es cuando se abre el debate: ¿Es el modo aleatorio una buena herramienta para solucionar un molesto first world problem, o tan sólo otro modo de convertir al espectador en un zombi devorador de contenido sin ningún tipo de filtro?