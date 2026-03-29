La nueva serie número 1 de Netflix en 29 países tiene además un 100% de críticas positivas

Son bastantes las series que llegan a ser número 1 de Netflix, pero que luego sean buenas o malas ya es harina de otro costal. Hoy toca hablar de una que ha conseguido ambas cosas, pues ha llegado ya a lo más alto de la plataforma en 29 países, pero es que además cuenta ahora mismo con una puntuación perfecta de la crítica.

Qué es 'Harry Hole'

La serie de estreno en Netflix con un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes es 'Harry Hole', adaptación de una célebre saga literaria escrita por el noruego Jo Nesbø. Eso sí, la serie de Netflix ha empezado por donde le ha venido en gana, ya que ha tomado como referencia la quinta novela, quedando la duda de cuáles son los plantes de futuro para la misma, ya que no se está promocionando como una miniserie.

La historia de 'Harry Hole' cuenta la historia de cómo un detective de Oslo tiene que lidiar al mismo tiempo con la investigación alrededor de un terrible asesino en serie y con Tom Waaler, un viejo rival al que desprecia por ser un policía corrupto. Tobias Santelmann da vida al protagonista, mientras que el más conocido Joel Kinnaman se mete en la piel de su adversario.

Obviamente, 'Harry Hole' se une a la larga tradición de thrillers nórdicos que han cautivado a millones de espectadores a lo largo de los años, prometiendo además ser una versión mucho más fiel y efectiva de este famoso personaje. Y es que Hollywood ya intentó llevarlo en su momento a la gran pantalla con Michael Fassbender al frente del reparto, pero 'El muñeco de nieve' fue una decepción comercial y un fiasco artístico.

Mucho mejor la está yendo a esta serie cuya primera temporada consta de apenas 9 episodios y que va camino de convertirse en uno de los grandes éxitos entre las series de habla no inglesa de Netflix. Por ahora, cada día que pasa consigue ser número 1 en más países, lo que da a entender que el boca a boca también está jugando a su favor.

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