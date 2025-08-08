Para realizar la gran batalla espacial de 'Black Mirror', los de VFX usaron un método infalible: lanzar aviones de papel por la oficina

La primera secuela directa de uno de los episodios de la antología de ciencia ficción 'Black Mirror' también fue uno de los capítulos más exigentes en lo técnico. Y es que el episodio de la temporada 7 'Into Infinity' nos llevaba a todo un universo abierto de ciencia ficción con hiperespacios, nuevos mundos y, sí, una gran batalla espacial para el clímax.

Un episodio que requirió un total de 669 planos de efectos visuales, tal como reconoce el supervisor de VFX James MacLachlan. Hablando para Variety, el productor ha desvelado las nada veladas referencias que han usado para este episodio de 90 minutos desde Star Wars a 'Top Gun' pasando por 'Rush'.

Listos para la batalla

No solo cinematográficas, sino también a videojuegos como el Leeroy Jenkins de World of Warcraft para mantener esta batalla en ese mundo de los juegos (recordemos que está ambientado en un universo de MMORPG). MacLachlan usó todo este tipo de referencias para que la secuencia estuviese bien trabajada:

«Repasamos todo eso y vimos cómo se mueve la cámara y cómo reaccionan los objetos. [La meta era] ser lo más impactantes posibles porque sabíamos que cada una de las secuencias estaban bastante condensadas pero sabíamos que lo que queríamos era mantener los niveles de energía en el punto adecuado.»

Y entre lo que hicieron para aprender cómo reaccionan y se mueven los diferentes elementos usaron una técnica tan artesanal como infalible: lanzar aviones de papel por toda la oficina capturando el movimiento con el móvil. Esto les permitía visualizar la secuencia y trabajar adecuadamente. Sin embargo, donde finalmente se produjo "la magia" fue en la sala de montaje:

«Se trataba de ir al garaje de Daly (Jesse Plemons) y sentir la tensión allí abajo y luego pasar a toda velocidad por la batalla espacial, disparos láser y explosiones. En la edición fue cuestión de equilibrio asegurarnos de que pareciese correcto, alternando entre estas dos atmósferas diferentes y manteniendo el nivel de tensión entre los dos personajes.»

