La película de ciencia ficción y terror que está traumatizando espectadores en Netflix y que en España no se puede ver en ninguna plataforma de streaming (por ahora)

Son muchas las películas que encuentran una segunda vida cuando llegan en streaming, pero también cuando una plataforma las rescata del olvido en el que han caído. Eso es justamente lo que ha sucedido con 'Splice: Experimento mortal', ya que el largometraje dirigido por Vincenzo Natali ha aparecido en el catálogo de Netflix en Estados Unidos y no son pocos los que han acabado traumatizados al descubrirla.

'Splice. Experimento mortal' es en realidad una película de 2009 protagonizada por Adrien Brody y Sarah Polley que cuenta la historia de dos científicos especializados en crear variantes de diferentes especies a través de la ingeniería genética. Todo se complica cuando decir seguir adelante con su experimento más ambicioso: crea un híbrido entre un humano y un animal.

"La película más perturbadora que he visto"

El mismísimo Guillermo del Toro ha llamado la atención sobre la repentina popularidad de la película, pero solamente hay que echar un ojo a diferentes comentarios en redes sociales para tener claro que no ha dejado precisamente indiferente a aquellos que se han animado a darle una oportunidad en Netflix:

Desde aquellos que se alegran de que ahora más gente la vea, pero sin olvidarse de que es "la película más perturbadora que he visto", hasta comentarios destacando que "es una de esas películas que desearía poder olvidar", otro señalando que "es la película más rara que he visto en mi vida", o alguien ofreciendo hablar al respecto con quien haya acabado traumatizado tras verla porque "he estado sufriendo sola durante años". La lista de mensajes al respecto es casi interminable, demostrando el fuerte impacto que deja en el público esta película de ciencia ficción y terror del también director de 'Cube'.

Es de esperar que Netflix tome note y la incluya en su catálogo en otros países. Por ejemplo, en España ahora mismo no puede verse en ninguna plataforma de streaming, pero sí que aparece la ficha en Netflix, dando la opción a los suscriptores para que el servicio nos avise cuando 'Splice. Experimento mortal' esté disponible allí. No es garantía de que vaya a suceder, pero teniendo en cuenta este precedente...

