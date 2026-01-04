El plan secreto de Netflix para las películas de Warner. La promesa de estrenarlas en cines esconde una inquietante letra pequeña

Netflix prometió estrenar las películas de Warner en cines, algo que despertó ciertas dudas por todo lo que los mandamases de la compañía habían comentado sobre las salas en los últimos años. La cuestión es que Deadline ha destapado la liebre de forma inesperada sobre un detalle importante al respecto: su idea es tener las películas solamente 17 días en la gran pantalla.

Pese a que esa información ha sido mencionada de pasada en un artículo sobre el final de 'Stranger Things', el dato ha provocado multitud de reacciones. No me extrañaría nada que la idea fuera esa, pero tampoco me sorprendería nada que Netflix piense que así está cumpliendo totalmente con su palabra de estrenar las películas de Warner en cines. Al final la clave es en los detalles.

Netflix quiere que sólo estén 17 días en cines

Por un lado, la idea de reducir el periodo de exclusividad en salas a 17 días no es una idea realmente nueva. Hay que remontarse hasta 2020 para encontrar el momento en el que Universal cerró un acuerdo histórico con las principales cadenas de exhibición: sus películas estarían solamente ese periodo de forma exclusiva en cines a menos que se estrenase con unos ingresos superiores a 50 millones durante el primer fin de semana. Entonces la exclusividad se ampliaba hasta los 31 días.

Sin embargo, equiparar el caso de Universal a la propuesta de Netflix sería hacer trampa. Lo que Universal hace en esos casos es poner sus películas disponibles de forma digital con un pago individual por título. Perfectamente tener acceso a una de ellas puede costarte más que la suscripción mensual a Netflix, por lo que no las diferencias con claras.

La cuestión es que eso no es algo que le interese a Netflix. La compañía quiere que las películas sean exclusivas suyas, fomentando así que los clientes lo sean de forma continuada y no que vayan dándose de baja o de alta según les venga mejor a ellos.

Lo que realmente no está nada claro ahí es si las películas de Warner tendrían que formar parte del catálogo de HBO Max o de Netflix. No me sorprendería que una de las condiciones que pongan los organizamos reguladores para aprobar la compra es que HBO Max tenga que seguir en marcha y funcionando de forma separada de Netflix. ¿En qué posición dejaría eso a los largometrajes de Warner?

Dejando todo eso a un lado, creo que todo lo que sea reducir el tiempo exclusivo en cines a 17 días sería la estocada definitiva para las salas de cine. Las plataformas ya han creado en muchos la rutina de esperar y si los plazos se acortan de forma así de drástica, no veo ninguna forma de que los cines sean suficientemente rentables como para que unos pocos eventos al año compensen el tremendo bajón que esto provocaría el resto del tiempo.

Eso sí, esto también podría ser una forma de Netflix de dejar caer algo con la idea de conformarse luego con algo menos y así dar la sensación de ser más flexibles. Ya veremos, que tampoco deberíamos olvidarnos de que Paramount sigue sin rendirse...

