'Sex Education' sigue creciendo: la serie de Netflix tendrá una adaptación a manga y se publica este mismo mes

Estas últimas semanas 'Sex Education' se ha llevado varios chascos al perder a unos cuantos miembros de su reparto. Aún así, la serie de Netflix por ahora se mantiene imparable con una cuarta temporada en marcha, y el servicio de streaming planea continuar expandiendo la franquicia con una adaptación a manga.

Últimamente la plataforma ha estado cada vez más apostando por el anime y por creadores japoneses, pero es cierto que una adaptación a manga de una de sus series originales ha sido una sorpresa salida de la nada. Aunque teniendo en cuenta que 'Sex Education' es una de las series estrellas de Netflix, tampoco choca que se pase a otros medios.

Según reportan desde Manga Mogura RE, el manga de 'Sex Education' se empezará a publicar este 15 de julio en la web de Comic Bridge con un primer capítulo. El encargado de la adaptación es John Tarachine, el autor de 'Umi ga Hashiru Endroll'.

Netflix Series "Sex Education" is getting a manga adaption by Tarachine John (Umi ga hashiru Endroll) starting on Comic Bridge website on July 15, 2022



Image © Kadokawa, John Tarachine based on the show on Netflix pic.twitter.com/3u97RYJXPf