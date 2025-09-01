Solo tiene 3 episodios y ya es número 1 en 26 países. El nuevo thriller de Netflix tiene a dos protagonistas de 'La casa de papel' y guion de Carmen Mola

Que Netflix suela ir muchas veces sobre seguro con sus estrenos es algo que no debería sorprendernos. Sobre todo cuando tiene a su disposición no solo los medios sino también a gente bien llamativa en el proyecto. Esto se suele traducir en uno de esos éxitos inmediatos como ha sido el caso de su nueva miniserie thriller 'Dos tumbas'.

Estrenada el pasado viernes, la serie de tan solo tres episodios aterrizó en nuestras pantallas el pasado viernes 29 de agosto y su ascenso ha sido meteórico en el top de la plataforma. Actualmente es, de hecho, lo más visto en 26 países, incluyendo España.

Abuela coraje

'Dos tumbas' es un thriller que nos lleva por la historia de la muerte de dos adolescentes. Años después, la abuela de una de las víctimas decide ponerse manos a la obra e investigar el caso cuando ya la policía lo ha dado por cerrado. Esto le pondrá en todo un camino de justicia y venganza.

La miniserie, que desgraciadamente no está siendo demasiado bien recibida entre el sector crítico, reúne una fórmula infalible. En su guion se encuentra Carmen Mola, trío de escritores formado por Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero y cuyas novelas ya han sido adaptadas a televisión (prominentemente 'La novia gitana').

Además, en su reparto no solo tenemos a Kiti Mánver ('El inconveniente', entre otros), cuya dilatada carrera en cine y televisión habla por sí sola, si no también por tener a dos grandes actores célebres por, entre otras cosas, estar al pie del cañón en 'La casa de papel' como son Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian. En la dirección, Kike Maíllo ('Eva').

'Dos tumbas' probablemente no pase a la historia de las series de Netflix, pero aún así es un thriller muy solvente que se apoya no solo en los giros propios del género, sino también en un trío protagonista francamente interesante. Sobre todo Mánver, que provee un elemento deliciosamente diferenciador.

