Si te encantó 'La maldición de Hill House', tienes en Netflix esta otra miniserie de terror sobrenatural que no mucha gente conoce

Los fans de la obra maestra de Mike Flanagan 'La Maldición de Hill House' (The Haunting of Hill House), quizá no sepan que hay otra serie en Netflix que ofrece otra buena mezcla de horror sobrenatural y drama familiar en una casa encantada. La adaptación de Shirley Jackson impactó en 2018 con su historia de hermanos que se enfrentan a sus recuerdos de la infancia en una casa embrujada, aunque esta nueva miniserie tiene una narración con un pulso diferente mantiene varios puntos en común, de madres, hijas y oscuros secretos acechando.

Un punto de partida similar

La serie consta de seis episodios y sigue a una madre que huye misteriosamente con su hija a su antigua casa familiar. Lo que comienza como una historia aparentemente típica de casa encantada da un giro inesperado cuando la hija desaparece una noche, lo que lleva a su madre y a una inspectora de policía embarazada a investigar la desaparición. Al igual que Hill House, esta serie destaca por entrelazar elementos sobrenaturales con aspectos emocionales intensos, con un enfoque psicológico y secretos impactantes.

'No vengas a casa' va más allá de los tópicos tradicionales de las historias de fantasmas. Aunque comienza con elementos familiares del terror tailandés, desde apariciones terroríficas en la casa lúgubre, va revelando gradualmente una propuesta más compleja que implica turbios enigmas familiares e incluso aspectos de ciencia ficción, manteniendo al espectador a la expectativa sobre la verdadera realidad que perciben los protagonistas, de forma parecida a cómo Hill House jugaba con la percepción del tiempo y la memoria.

Uno de los puntos fuertes de la serie es su compromiso en resolver los misterios en sus seis episodios. A diferencia de muchas series sobrenaturales que dejan al público con flecos pendientes, esta desenreda cuidadosamente su red de sucesos extraños, dinámicas familiares y paradojas. La presencia de la veterana actriz Cindy Bishop en el papel de la madre de la protagonista añade otra capa a la historia generacional, que no es tan distinta al modo en el que Flanagan exploraba los traumas familiares durante la madurez.

Para aquellos que apreciaron la magistral mezcla de sustos y profundidad emocional de 'Hill House', 'No venga a casa' pone en la mesa temas similares a través de una lente claramente tailandesa, pero con buenos valores de producción y una paleta de colores parecida. Si bien los elementos más cercanos al género son bastante cambiantes, sus giros hacen que uno esté expectante hasta la revelación final, jugando bien con las dudas de la protagonista sobre su cordura, y jugando sus cartas sin ser excesivamente tramposa.

