La temporada 2 de 'One Piece' solamente tiene un obstáculo para ser oficial más allá de las huelgas de Hollywood. Y no es suficiente para que Netflix pueda justificar su cancelación

En Netflix tienen que estar dando saltos de alegría con el éxito conseguido por 'One Piece', ya que sus datos de audiencia son muy buenos y además han logrado conseguir un apoyo bastante unánime por parte de los fans del manga original. Sin embargo, todavía no ha sido renovada y seguro que más de uno tiene miedo de la posibilidad de que la serie no siga adelante. Lo cierto es que solamente hay un motivo que podría explicar esa cancelación, y no es suficiente para que Netflix pueda usarlo como justificación.

Como bien recordaréis, 'One Piece' es una serie carísima, ya que su primera temporada tuvo un presupuesto de 144 millones de dólares, lo que se traduce en que cada episodio costó la friolera de 18 millones de dólares. Una cantidad a la que prácticamente ninguna otra serie de Netflix ha llegado -lo más probable es que solamente 'Stranger Things' lo haya hecho-, algo que podría jugar en su contra.

Por qué no tendría sentido cancelarla

Ese fue justamente uno de los grandes miedos en el caso de 'Sandman', pues la adaptación del cómic de Neil Gaiman tuvo un coste de 15 millones de dólares por episodio y Netflix hizo sufrir durante semanas a sus fans antes de anunciar su renovación por una segunda temporada. Con todo, los datos de audiencia de 'One Piece' también han sido mejores:

'Sandman': 69,48 millones de horas reproducidas en su segunda semana y 127,5 millones la segunda.

'One Piece': 140,1 millones de horas reproducidas en su primera semana y 145,7 millones la segunda.

Eso supone que 'One Piece' lleva 285,8 millones de horas reproducidas en el tiempo que 'Sandman' alcanzó solamente los 196,98 millones. A eso hay que sumar que 'One Piece' son ocho episodios y de 'Sandman' se habían estrenado diez -no fue hasta la tercera semana cuando se lanzó el capítulo extra-. Por ahí, 'One Piece' tiene ganada la batalla de forma clara, y también en el coste, pues supone 144 millones frente a 150 (165 si incluimos el undécimo).

A eso hay que sumarle que Netflix llevaba ya un tiempo intentando dar en la diana en lo referente a las adaptaciones en imagen real de mangas y animes de éxito. Su versión cinematográfica de 'Death Note' fue destrozada por la mayoría y 'Cowboy Bebop' se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia de la plataforma. No tendría sentido tirar a la basura 'One Piece' únicamente porque cuesta tanto.

Ahí también podrían entrar en escena las huelgas de guionistas y actores que tienen lugar en Hollywood -las cuales han llevado a que no se esté renovando nada últimamente-, pero en este caso es evidente que Netflix haría firmar un acuerdo a sus protagonistas por varias temporadas. A eso hay que sumarle que los guiones de la temporada 2 ya están listos, por lo que parten de una situación ventajosa cuando las huelgas lleguen a su fin y todos los estudios quieran ponerse a rodar cosas lo antes posible para así recuperar el tiempo perdido.

De hecho, Marty Adelstein y Becky Clements, productores ejecutivos de la serie, han afirmado que sus planes son hacer hasta 12 temporadas de 'One Piece'. Es poco probable que lo consigan -ni una sola serie de Netflix ha llegado a tanto, y bastante raro es ya que alguna alcance las cinco entregas-, pero en la plataforma son conscientes de sus planes y está claro que han apostado con fuerza por ellos. Si no, no se entiende que ya estuvieran listos los guiones de la temporada 2 antes del estreno de la primera.

Obviamente, los números de 'One Piece' palidecen si los comparamos con los que hizo 'Miércoles' hace unos meses y tampoco están a la altura de los conseguidos por 'El agente nocturno', el mayor éxito de la plataforma este año, pero son datos buenísimos, sobre todo dentro de la tónica de este año, donde a Netflix le está costando dar con grandes triunfos. Por ejemplo, la temporada 3 de 'The Witcher' confirmó la decadencia en audiencias de la que en su momento llegó a ser su gran serie estrella.

Claro está, ahora solamente queda esperar, pero Netflix solamente podría justificar una improbable cancelación por su alto coste, pero no hay nada que apunte a que le compense hacerlo y además hace bien poco quedó claro que su mala fama por cancelar tanto se había exagerado demasiado. De hecho, su preocupación debería estar en pensar en cuál va a ser la sucesora de 'One Piece' tras la buena recepción que ha tenido, porque seguro que hay alguien dentro de Netflix que ha pensado "¿Y si lo intentamos ahora con 'Dragon Ball'...?"

