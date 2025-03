Últimos 6 días para ver en Netflix una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años

Una cosa que nos ha enseñado el paso del tiempo es que la gran mayoría de títulos no están a salvo de desaparecer de repente de la plataforma de streaming en la que estén disponibles. Ni siquiera aquellos que se estrenaron primero allí de forma exclusiva sin pasar antes por los cines españoles, ya que eso es lo que sucedió con 'Aniquilación', el estupendo thriller de ciencia ficción dirigido por Alex Garland que dejará de poder verse en Netflix el próximo 11 de marzo.

Estrenada en 2018, 'Aniquilación' llegó en una época de cambio en Paramount, por lo que la compañía decidió estrenarla solamente en salas tanto en Estados Unidos como en Canadá y China. Al resto del mundo llegó de forma exclusiva a través de Netflix y lo hizo con fecha de caducidad, ya que justo 7 años después va a desaparecer de la plataforma.

Por qué hay que verla

No esperéis encontrar en 'Aniquilación' un gran espectáculo de ciencia ficción orientado a entretener al público, pues Garland ya había demostrado en 'Ex Machina' que su cine va en otra dirección con un corte más reflexivo... y terrorífico. Eso no quita que el trabajo de ambientación juegue un papel de vital importancia para sumergir al espectador en la llamativa expedición llevada a cabo por cinco mujeres en un misterioso lugar controlado por una fuerza extraterrestre.

Garland indaga en 'Aniquilación' en lo que representar el ser humano, proponiendo un recorrido existencial sobre todo aquello lo que somos. Obviamente, es una visión muy marcada por su punto de vista. Todo ello apoyado en un preciso trabajo de puesta en escena que eleva aún más el mensaje de esta película basada en la novela de Jeff VanderMeer.

Ese último punto le valió algunas críticas a 'Aniquilación' por whitewashing porque los personajes interpretados por Natalie Portman y Jennifer Jason Leigh tenían una etnia diferente en la novela original. El propio Garland respondió a las críticas señalando en Deadline que "a los personajes de la novela que leí y adapté no se les dio nombres o etnias. Elegí al reparto solamente como respuesta a los actores con los que me reuní en el proceso de casting, o actores con los que había trabajado antes. No hubo presión del estudio para fichar a gente blanca. Las elecciones fueron únicamente mías".

El problema es que era en la segunda novela de la trilogía donde VanderMeer aclaraba, pero Garland tomó como referencia únicamente la primera. A partir de ahí que cada uno extraiga las conclusiones que quiera, pero lo realmente importante es que 'Aniquilación' sigue siendo una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años y sería una pena que desaprovechéis esta última oportunidad para verla en Netflix. Porque q saber cuánto tarda en aparecer en otra plataforma, aunque siempre os queda la opción de haceros con ella en blu-ray por 12,99 euros.

