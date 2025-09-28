HOY SE HABLA DE

Últimos días para ver en Netflix la divertidísima película que mejor retrató la infancia de los niños españoles de barrio

Las tardes interminables en el parque y luego a comer unas salchichas con ketchup en la cocina

Manolito Gafotas 1999
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Siempre digo que hay pocas obras con las que me haya sentido representada a un nivel espiritual como con 'Manolito Gafotas'. Los libros de Elvira Lindo retrataron a la generación de niños de barrio de la década de 1990 como poquitas otras obras de ficción (o no tan ficción, si le preguntas al propio Manolito), y la película de 1999 de Miguel Albaladejo me parece la versión definitiva del personaje. 

Ay, campanera, ¿por qué será?

Aunque 'Manolito Gafotas' luego tuvo otra película e incluso una serie de televisión, siempre voy a recordar con un cariño tremendo la primera película con una magnética Adriana Ozores como Catalina, la madre de Manolito.

Hasta el próximo 30 de septiembre la tenemos disponible en Netflix., y es la oportunidad perfecta para echarle un ojo o recordar esta pequeña joya costumbrista. Con un toque realista un tanto deprimente, un humor tremendo, costumbrismo y muchísimo cariño, 'Manolito Gafotas' se centra en el inicio de verano de una familia de Carabanchel Alto. 

Manolito Gafotas

Y nos metemos en el día a día de Manolito, con unos padres a quienes se les apilan las letras del camión, al que la seño le suspende Matemáticas y donde el mejor plan de tarde es ir con tus amigos al descampado a tirar piedras. Y cuando el verano se complica, el padre de Manolito se lo termina llevando de viaje con él y empieza un road trip a través de España entre bocadillos de chorizo y cintas de Joselito.

Por lo menos Manolito no se despide del todo, porque la película de 1999 seguirá estando disponible en Amazon Prime Video y Movistar+. Pero si somos fieles a Netflix en cuanto a plataformas de streaming, mejor aprovechar mientras 'Manolito Gafotas' siga disponible.

