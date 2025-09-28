Últimos días para ver en Netflix la divertidísima película que mejor retrató la infancia de los niños españoles de barrio

Siempre digo que hay pocas obras con las que me haya sentido representada a un nivel espiritual como con 'Manolito Gafotas'. Los libros de Elvira Lindo retrataron a la generación de niños de barrio de la década de 1990 como poquitas otras obras de ficción (o no tan ficción, si le preguntas al propio Manolito), y la película de 1999 de Miguel Albaladejo me parece la versión definitiva del personaje.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Ay, campanera, ¿por qué será?

Aunque 'Manolito Gafotas' luego tuvo otra película e incluso una serie de televisión, siempre voy a recordar con un cariño tremendo la primera película con una magnética Adriana Ozores como Catalina, la madre de Manolito.

Hasta el próximo 30 de septiembre la tenemos disponible en Netflix., y es la oportunidad perfecta para echarle un ojo o recordar esta pequeña joya costumbrista. Con un toque realista un tanto deprimente, un humor tremendo, costumbrismo y muchísimo cariño, 'Manolito Gafotas' se centra en el inicio de verano de una familia de Carabanchel Alto.

Y nos metemos en el día a día de Manolito, con unos padres a quienes se les apilan las letras del camión, al que la seño le suspende Matemáticas y donde el mejor plan de tarde es ir con tus amigos al descampado a tirar piedras. Y cuando el verano se complica, el padre de Manolito se lo termina llevando de viaje con él y empieza un road trip a través de España entre bocadillos de chorizo y cintas de Joselito.

Por lo menos Manolito no se despide del todo, porque la película de 1999 seguirá estando disponible en Amazon Prime Video y Movistar+. Pero si somos fieles a Netflix en cuanto a plataformas de streaming, mejor aprovechar mientras 'Manolito Gafotas' siga disponible.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025