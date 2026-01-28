Últimos días para ver en Netflix la emocionante película de Robin Williams que marcó a toda una generación de espectadores

Hace ya casi 12 años que falleció Robin Williams, un actor muy querido que todavía muchos echamos de menos. Lo que nos sigue quedando son sus películas y hay una que marcó a toda una generación de espectadores que ahora es noticia porque está a punto de abandonar el catálogo de Netflix en España. Me refiero a 'El club de los poetas muertos'.

Estrenada en 1989, 'El club de los poetas muertos' fue uno de los primeros trabajos de Williams tras conseguir su primera nominación al Óscar gracias a 'Good Morning, Vietnam'. Aquí logró la segunda, pero salió nuevamente derrotado, ya que el premio fue para Daniel Day-Lewis por 'Mi pie izquierdo'. Lo que sí consiguió fue un enorme apoyo popular por el que se convirtió en unos de los personajes más importantes de toda su carrera.

Carpe Diem

Williams interpreta en 'El club de los poetas muertos' a John Keating, el nuevo profesor de inglés de una prestigiosa academia. Los estudiantes conectan muy bien con sus particulares métodos basados en aprovechar el momento y todo cambia para siempre cuando uno de ellos revive la sociedad de los poetas muertos de la que Keating formó parte de forma no oficial en su etapa de estudiante.

La magnética presencia de Williams resulta fundamental, tanto por su capacidad de llenar la pantalla y enganchar al espectador como para servir como ese referente vital que cambia la vida a los siete jóvenes protagonistas. Su John Keating es un rayo de luz a todos los niveles que el director Peter Weir maneja a la perfección hasta llegar a ese final tan doloroso en lo puramente argumental pero bellísimo en el apartado emocional.

Ahí es verdad que la carrera posterior de todos ellos ha sido un tanto desigual, con Josh Charles, Robert Sean Leonard y Ethan Hawke los que mejor parados salieron, pero su trabajo aquí resulta modélico. La película fácilmente podría haberse venido abajo o resentido aquí, sea por el mero contraste con respecto a Williams o por cualquier otro motivo, pero es algo que no sucede para nada.

Todo ello está bien aprovechado por un preciso trabajo de dirección por parte de Weir, quien realiza una eficaz correlación entre las imágenes y lo que no está contando, y por un medido guion de Tom Schulman con toques autobiográficos. De hecho, el libreto fue el único Óscar que consiguió la película de los cuatro a los que llegó a ser aspirante -ese año la gran triunfadora fue 'Paseando a Miss Daisy'-.

Si queréis aprovechar la ocasión para recuperarla, 'El club de los poetas muertos' estará disponible en Netflix hasta el 3 de febrero de 2026. A partir de entonces os queda la alternativa de verla en Disney+.

