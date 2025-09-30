Últimos días para ver en Netflix: el origen de una de las sagas de terror más exitosas de la historia. Un estudio de lo macabro muy sangriento

El cine de terror nos ha dado muchas sagas diferentes, pero pocas han logrado dejar una huella tan profunda como hizo 'Saw'. Con su primera entrega en 2004 y una secuela que llegó apenas un año después, la franquicia se consolidó rápidamente como un fenómeno de culto. No solo redefinió el concepto de terror psicológico mezclado con gore, sino que también introdujo a un nuevo villano tan icónico como lo es Jigsaw que ha dado pie a más de diez películas.

Claustrofobia y expiación del pasado

La primera 'Saw' es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con muy pocos recursos. James Wan firmó un debut impactante en la dirección, con una historia que combina tensión claustrofóbica, giros narrativos memorables y un uso del espacio reducido que mantiene al espectador atrapado hasta el último segundo. Su atmósfera angustiante y el famoso desenlace la convirtieron en un referente inmediato del género.

Y muy poco después llegó la secuela, dirigida por Darren Lynn Bousman, que tomó el testigo y amplió el universo con mucha ambición. 'Saw II' cambia el encierro individual por un juego macabro de grupo, multiplicando las trampas, los dilemas morales y la brutalidad visual, pero sin perder la esencia psicológica que distingue a la saga. Fue este giro narrativo lo que permitió que la franquicia dejara de ser un simple experimento para convertirse en un fenómeno global.

Si tuviera que elegir entre todas las de la saga, diría que las dos primeras películas se distinguen del resto por cómo alcanzan un equilibrio perfecto entre el horror explícito y la exploración del instinto de supervivencia. Más allá de la sangre, hay un interés en cuestionar la moralidad de los personajes y enfrentarlos a las consecuencias de sus actos. Y esa mezcla de entretenimiento extremo y una incómoda reflexión es lo que hizo que 'Saw' y 'Saw II' fueran más allá del típico “cine de tortura”.

Quienes quieran descubrir cómo comenzó todo -o revisitar los orígenes de una de las sagas más influyentes de género terror- tienen una cita mientras estén disponibles en Netflix hasta el 6 de octubre. Aunque la primera película seguirá en el catálogo de Movistar Plus+.

