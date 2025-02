Hoy en TV, el increíble thriller de Ben Affleck con el que cambió su carrera y donde cogió el testigo a Clint Eastwood

La carrera de Ben Affleck está plagada de potentes irregularidades, especialmente cuando decidió dejarse llevar por las suculentas ofertas como estrella que no encajaban realmente en sus cualidades como actor. De ahí que no muchos le tuvieran aprecio, pero todo cambió cuando decidió sentarse en la silla de la dirección y hacer una gran película como ‘Adiós pequeña, adiós’.

El corazón negro de la ciudad

Su fabuloso debut como director, realizando también las tareas de guionista aunque no de actor en esta ocasión (la única entre sus cintas dirigidas donde decide no estar delante de las cámaras), dejando la tarea de protagonista su hermano Casey Affleck. Este junto a Michelle Monaghan y Morgan Freeman nos mete en un neo-noir estupendo que puedes ver en televisión a través de Be Mad a partir de las 22 horas (también en streaming a través de Amazon Prime Video).

En la ciudad de Boston, en uno de sus barrios más peligrosos y conflictivos, una niña de cuatro años desaparece. Su madre, drogadicta, decide acudir a un par de detectives privados, Patrick y Angela, para que colaboren con la policía que no está dando resultados en la búsqueda. El caso se irá volviendo más complicado y tenso cada vez, especialmente cuando capta la atención de los medios de comunicación.

Affleck escoge un buen tipo de película para ir dando forma a su identidad, y también escoge un material potente para el momento. El éxito y aclamación de ‘Mystic River’ había dado mucho vuelo a las novelas de suspense de Dennis Lehane, y aunque intentar coger el testigo de Clint Eastwood (por así decirlo) era un órdago bastante gordo, sabe identificar las claves y ejecutarlas de maravilla.

De una manera similar a Eastwood, en ‘Adiós pequeña, adiós’ vemos a Affleck indagar en los aspectos humanísticos de sus personajes más que en la intriga de la trama. No por ello descuida lo último, encontrando un toque de más entretenimiento y de clásico thriller para padres al mismo tiempo que destila una perspectiva refinada.

De ahí que este debut se sienta tan sorprendente, ya no sólo por desvelarnos un talento de Affleck que no llegamos a considerar antes, sino porque consigue sentirse muy completo para un primer trabajo. Concienzudo, sensible, y también cautivador en un sentido más elemental. Desde aquí fue entregando más obras destacables que consolidaron el talento de este director.

