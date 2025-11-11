Hoy en TV, un thriller desatado basado en hechos reales que quiso ser la siguiente ‘El lobo de Wall Street’

Decir que Martin Scorsese es uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos es incluso quedarse corto. Hay determinada rama de cine criminal que no existiría de no ser por él, y algunos biopics toman por completo ese estilo enérgico y peligroso que muchos identifican al instante con él. Aun así, es fácil comprobar que películas como ‘Juego de armas’ son derivadas de él y no suyas.

De armas tomar

Todd Phillips se reinventa como cineasta tras toda una carrera dedicada a la comedia salvaje, intentando hacer su épica criminal también salvaje al estilo de ‘El lobo de Wall Steet’. Un paso necesario para hacer ‘Joker’ que se puede ver hoy en televisión a través de Veo7 a partir de las 22 horas de la noche (además de en streaming a través de HBO Max).

David Packouz era un masajista cualquiera de Miami con mala suerte en los negocios. Todo pega un vuelco cuando se reencuentra con su viejo amigo Efraim Diveroli, que tiene entre manos un lucrativo negocio de venta de armas al gobierno en el que quiere meter a su compadre. El viento vuela de cara para esta pareja que no tardará en ver la cara oscura de su mundo empresarial.

Con Miles Teller y Jonah Hill en los papeles principales, además de una Ana de Armas empleada de florero antes de convertirse en una estrella por sí misma, la película tiene muchos tics heredados del cine de Scorsese. La manera ágil de pasar por la historia, el sentido del humor metido en un contexto de crimen y violencia, personajes antiheroicos e incluso condenables en búsqueda o no de una redención.

Lo que en otros sería cuestión de estilo, ‘Juego de armas’ acaba haciéndolo fórmula. Una a menudo superficial, que muestra la necesidad de textura para que estas historias calen. A pesar de un Hill bastante devoto a su papel y a un tono concreto, la película no está siempre a la altura para que sobrepasemos la incomodidad o incluso la pereza de meternos en estos berenjenales.

